La pregunta de los millones: ¿cuántos dólares tienen los argentinos debajo del colchón?

Los argentinos continúan optando por dolarizar sus ahorros y mantenerlos lejos de los bancos locales. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), al cierre del segundo trimestre de 2025 había u$s269.375 millones en cuentas en el exterior o en cajas de seguridad y efectivo fuera del sistema financiero local, lo que popularmente se conoce como dólares bajo el colchón.

El monto implica un incremento de u$s 2.647 millones frente al trimestre anterior y contrasta con las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), que al cierre de la misma jornada totalizaron apenas u$s41.122 millones.

Un fenómeno que se profundiza

El atesoramiento de dólares fuera del circuito formal se explica por factores recurrentes en la economía argentina:

* Devaluación e inflación, que erosionan la moneda local.

* Desconfianza en el sistema financiero, con antecedentes de restricciones y confiscaciones.

* Elevada presión tributaria, que incentiva a mantener divisas en efectivo o en el exterior.

Incluso las medidas implementadas por el Gobierno de Javier Milei en mayo pasado, que buscaban incentivar la repatriación de capitales con beneficios fiscales, no lograron revertir la tendencia.

Los intentos de blanqueo

En 2024 se puso en marcha un programa de blanqueo de capitales que permitió el ingreso al sistema financiero de unos u$s20.000 millones. Sin embargo, el volumen de dólares todavía por fuera del circuito formal sigue siendo varias veces mayor y refleja la preferencia de los argentinos por mantener su ahorro en divisas y fuera del alcance del Estado.