La quiebra de la plataforma FTX arrastra a las criptos a otra jornada negra

La quiebra de FTX vuelve a desatar el temor en el mundo cripto. La plataforma de criptoactivos Binance anunció el martes su intención de adquirir a su competidora FTX. Un acuerdo que llega después de que se publicaran los problemas de liquidez de FTX y que habrían activado nuevas dudas en el mercado cripto, provocando la caída de los principales activos digitales.

El anuncio ha desatado de nuevo los temores en el mundo cripto, penalizado por la amenza de recesión y las subidas de tipos. El bitcoin pierde este miércoles un 8% de su valor, adicional al 14% que se dejó el martes, y hace equilibrios por encima de los 18.000 dólares. El ethereum se deja un 15%, que sumado al 19% que se desplomó el martes, dejan su valor en los 1.200 dólares.

El critptoinvierno se recrudece justo cuando se cumple un año de los máximos históricos del bitcóin. La principal divisa digital marcó el 9 de noviembre de 2021 los 67.734 dólares y se derrumba más del 74% desde entonces y más del 60% en lo que va de año.

Los inversores asisten a la caída de una de las principales plataformas de negociación de criptoactivos, la séptima de mayor tamaño, dirigida además por uno de los considerados gurús de este mercado, su fundador, Sam Bankman-Fried. Su caída siembra por tanto el temor a que los problemas de liquidez y la falta de seguridad en la negociación de criptoactivos esté calando entre los grandes jugadores de este mercado.

El rescate de FTX llega después de que Binance, que entró en el capital de la plataforma rival en una ronda de financiación en 2019, anunciara su desinversión en el tóken FTT, también propiedad de FTX. En las últimas jornadas se habían filtrado dudas sobre la liquidez financiera de FTX y sobre los problemas del balance de Alameda Research, la firma de venture capitalvinculada a la plataforma de compraventa de criptoactivos y a su fundador, Sam Bankman-Fried.

El acuerdo, del que no se conocen aún los términos financieros, ha sido anunciado por el consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao. Si bien entre los inversores también ha ciertas dudas sobre si se materializará o no. "La carta de intenciones no es vinculante, lo que significa que podrían surgir más problemas si Binance decide retirarse del acuerdo", señala David Moreno Darocas, analista asociado de de CryptoCompare en declaraciones a Bloomberg.

FTX ha reconocido que desde el pasado fin de semana habían registrado fuertes salidas de dinero. Desembolsos que en las últimas 72 horas habrían ascendido a 6.000 millones de dólares. Entre los mayores desembolsos estaría el ejecutado por Nexo, una de las principales plataformas de criptopréstamos, que habría retirado unos 110 millones de dólares en criptomonedas de FTX. Su criptoactivo, FTT, se desploma un 70%.

La operación implicará la fusión de la primera y séptima plataforma de criptoactivos más grandes del mundo en un momento de enfriamiento de la industria cripto, penalizada por la subida de los tipos ejecutada por los principales bancos centrales y la ralentización de la economía global. Las alzas de tipos han puesto así en evidencia la burbuja de precios que habían registrado los criptoactivos después de años de inyecciones de liquidez y rentabilidades de la deuda a cero o negativo, que empujaron a numerosos inversores hacia este tipo de activos en la búsqueda de ganancias.