La zona de Puerto Norte en Rosario es una de las 15 más caras de Latinoamérica

El ranking de precios de departamentos y casas de Latinoamérica tiene un líder difícil de alcanzar. El más caro de todos, que supera por u$s 1000 el metro cuadrado al segundo de la región, es Puerto Madero. Pero este año y a pesar de que los valores bajaron, dos barrios de Córdoba y Rosario se metieron entre los 15 más costosos, y ya comprar un inmueble allí es más caro que en grandes metrópolis como la Ciudad de Panamá o San Pablo.

Del ranking de zonas más caras de la región -elaborado por Properati, Lamudi y Trovit (portales inmobiliarios con presencia en múltiples países de Latinoamérica) entre los tres primeros están la Argentina, México y Brasil, en ese orden.

El barrio más caro de la región es Puerto Madero (Buenos Aires). Comprar un departamento de 2 o 3 habitaciones en este moderno sector porteño cuesta u$s 5485 por m2. El valor muestra una diferencia de más de u$s 1000 con respecto al segundo de la lista: Del Valle (Monterrey, México), que registra un precio promedio por m2 de u$s 4071.

En Río de Janeiro (Brasil) se encuentra la tercera zona más cara de Latinoamérica. Es el barrio de Ipanema, que alcanza un valor medio de u$s 4008 por metro cuadrado.

Los 10 barrios más caros de América Latina

Los 10 barrios más caros de la región se encuentran ubicados en cinco países, de los 13 analizados, este año. Vitacura (Santiago, Chile), Carrasco (Montevideo, Uruguay) y Vila Nova Conceiçåo (San Pablo, Brasil) tienen un precio medio entre los u$s 3300 y u$s 3800, ubicándose entre el cuarto y sexto lugar.

A esa exclusiva lista, entró Tablada Park (en la llamada Zona Cerro, en el noroeste de la ciudad de Córdoba, Argentina), Savassi (Belo Horizonte, Brasil), Puerta de Hierro (Guadalajara, México) y Bosque de las Lomas (Ciudad de México) cierran el ‘top 10' con valores superiores a los u$s 2600.

El barrio Tablada Park es de hecho, según los datos del mercado local, el más caro de la capital cordobesa. La zona residencial supera incluso al promedio del Country Jockey Club por más de u$s 800, un barrio que el año pasado supo estar en el grupo de los latinoamericanos top.

Entre los 15 más caros de la región aparece Las Malvinas de Rosario, en el puesto 14. Este barrio pintoresco y con vida nocturna, donde se destaca el Puerto Norte, tiene un precio de u$s 2119 por metro cuadrado promedio.

Aumento y baja de precios de los barrios más caros de Latinoamérica

El informe realizado por Properati, Lamudi y Trovit también analizó la variación de precios entre el ranking de 2022 y el de 2023.

Puerto Madero y el rosarino Las Malvinas, integran la lista de los que presentaron una caída de precios interanual. Bajaron 7% y 6%, respectivamente; mientras Tablada Park mantuvo su valor.

Entre los que bajaron, los acompañan La Carolina (Quito, Ecuador) y Vila Nova Conceição, Ipanema, entre otros de los importantes que registraron un precio medio más bajo que el año anterior. Ninguno supera una baja del 8%.

Tres barrios colombianos de clase alta destacan por su crecimiento. Ningún otro sector de la lista registra una mayor suba de precios que El Poblado (Medellín), donde el precio en dólares incrementó un 43%. Por su lado, Chicó (Bogotá) y El Prado (Barranquilla) alcanzan una variación de más del 24%.

Los barrios exclusivos de Montevideo, Monterrey, Arequipa (Perú) y Guayaquil (Ecuador) presentan variaciones entre el 11% y 23%. Mientras que, sectores residenciales como San Isidro (Lima, Perú), Costa Verde (Ciudad de Panamá, Panamá), San Sebastián (Cuenca, Ecuador), Pance (Cali, Colombia) y Vitacura marcan un crecimiento moderado que no supera el 10%.

Entre los barrio de la región que entraron este año al ranking de los más costosos, se encuentran Las Mercedes (Caracas, Venezuela), Zona 10 (Ciudad de Guatemala), Lomas de Angelópolis (Puebla, México), Villa Morra (Asunción, Paraguay) y Santa Ana (San José, Costa Rica). Debutaron con precios promedio entre los u$s 1490 a u$s 2300.