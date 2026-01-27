Trump la sigue picando: elevó aranceles a Corea del Sur y agita mercados globales

En una decisión que volvió a poner el foco en el proteccionismo comercial estadounidense, el presidente Donald Trump anunció un aumento de los aranceles a las importaciones procedentes de Corea del Sur, elevando las tasas del 15% al 25% sobre sectores considerados estratégicos como la industria automotriz, maderera y farmacéutica.

Trump justificó la medida acusando al parlamento surcoreano de no ratificar un acuerdo comercial bilateral firmado en 2025, lo que, a su juicio, representa un incumplimiento de los compromisos asumidos con Washington.

La medida fue anunciada a través de la plataforma de redes sociales del mandatario, Truth Social, y tomó por sorpresa a los mercados globales. El incremento arancelario se inscribe dentro de una renovada estrategia de Trump de usar herramientas comerciales como instrumentos de presión política y económica, no solo con adversarios tradicionales, sino también con aliados de larga data.

Impacto en los mercados

* Mercados asiáticos: Aunque algunos índices de la región alcanzaron máximos históricos impulsados por expectativas de resultados corporativos positivos, la noticia de los aranceles agregó un componente de incertidumbre, con algunos valores vinculados al comercio internacional mostrando fluctuaciones en su cotización.

* Corea del Sur: El índice de referencia KOSPI mostró resiliencia y logró recuperarse después de registrar caídas iniciales, mientras que el won surcoreano se debilitó frente al dólar.

* Acciones de empresas automotrices: Valores como Hyundai Motor y Kia sufrieron descensos significativos en sesiones tempranas tras el anuncio, aunque en muchos casos experimentaron recuperaciones parciales a medida que avanzó la sesión.

* Activos refugio: En otros mercados globales, activos como el oro y la plata registraron aumentos, reflejando la búsqueda de cobertura ante la creciente incertidumbre comercial.

La tensión se extendió también a las perspectivas de inversión y a las cadenas globales de suministros, ya que muchos fabricantes dependen de componentes clave producidos en Corea del Sur. Expertos advierten que mayores aranceles podrían traducirse en costos más altos para consumidores finales y posibles represalias comerciales, lo que profundizaría la volatilidad.

Contexto político y legal

Más allá del impacto en los mercados, la medida de Trump enfrenta cuestionamientos internos en Estados Unidos respecto a si el Ejecutivo tiene la autoridad para imponer cambios arancelarios de forma unilateral sin la aprobación explícita del Congreso, un aspecto que está siendo observado con atención por analistas legales y económicos.

En Corea del Sur, las autoridades se preparan para diálogos de emergencia con Estados Unidos, procurando evitar una escalada mayor y restablecer la certidumbre para los sectores exportadores más afectados.