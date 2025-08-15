Las cripto volaban, pero las bajaron de un plumazo: ¿por qué se derrumbaron los precios?

El mercado de criptomonedas, que había estado en una racha de entusiasmo y máximos históricos durante los últimos días, sufrió una caída brusca y repentina que sacudió a inversores y traders por igual.

Luego de que Bitcoin lograra su ATH (all time high o máximo histórico) de u$s124.400, los precios se desplomaron rápidamente hasta caer hasta los u$s117.000, arrastrando también a muchas otras criptomonedas y dejando el panel de precios teñido de rojo.

"En materia regulatoria, Trump acaba de emitir una orden ejecutiva instruyendo al Departamento del Trabajo a tomar en cuenta la posibilidad de incluir criptomonedas dentro de los planes de jubilación 401(k). Esto aceleró la demanda institucional y sólo el viernes 8/8, el día después del anuncio, se registraron entradas a los ETF al contado de Bitcoin por más de u$s400 millones, tendencia que continuó este lunes 11/8 con más ingresos por u$s180 millones", coincidieron los expertos.

"Con el IPC estadounidense marcando en julio un valor del 2.7% interanual (y una inflación subyacente estimada en 3.1%, su valor más alto en el semestre), se agrandan las posibilidades de que la Fed haga un recorte en la tasas de interés en septiembre, medidas que suelen llevar a muchos ahorristas e inversores estadounidenses a pasarse a activos menos conservadores".

La presión combinada del dato inflacionario inesperado y la liquidación masiva derivó en un pánico generalizado en el mercado, con una baja del 3% en promedio para la mayoría de los activos:-

* Bitcoin: u$s117.878,66 (-3,12%)

* Ethereum: u$s4.543,59 (-4,02%)

* BNB: u$s834,67 (-1,02%)

* Ripple: u$s3,07 (-6,14%)

* Solana: u$s193,70 (-2,91%)

* Cardano: u$s0,90 (3,59%)

* Polkadot: u$s3,99 (-5,56%)

* Dogecoin: u$s0,22 (-8,18%)

Lo que viene

A pesar del golpe, muchos analistas mantienen que no se trata del fin del ciclo alcista. De hecho, algunos proyectan que agosto podría ser solo un período de consolidación tras la euforia, antes de que el mercado retome la tendencia alcista, si se mantiene por encima de los niveles de soporte críticos entre 115.800 y 116.500 dólares.

No obstante, el uso de alto apalancamiento por parte de traders minoristas e institucionales aumenta la volatilidad y el riesgo de liquidaciones repentinas en mercados tan sensibles a eventos macroeconómicos y rumores.

La volatilidad seguirá siendo la norma en la etapa actual, y los movimientos bruscos serán frecuentes. Se recomienda prudencia para quienes operan con apalancamiento y estar atentos a los niveles técnicos claves y a las decisiones de la Fed sobre tipos de interés en los próximos meses.