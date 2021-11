Las promociones que ofrecen los bancos en el CyberMonday 2021

Durante este CyberMonday 2021, que regirá desde el 1° hasta el 3 de noviembre inclusive, las marcas esperan subir como mínimo 70% las ventas respecto a la edición del año pasado. Para eso, el financiamiento de los bancos con cuotas fijas y sin interés, ahorros, reintegros y envíos gratuitos serán claves.

Estas son las promociones que ofrecen algunos de los bancos

ICBC

Ofrece grandes beneficios a través del ICBC Mall, con hasta un 70% de ahorro y 9 cuotas sin interés. Además, hasta el 3 de noviembre hay 50% de ahorro y tres cuotas sin interés en GiftCards seleccionadas y hasta un 40% de ahorro con hasta 9 cuotas sin interés en GiftCards de PlayStation. Además hay envíos gratis a todo el país en productos seleccionados y hasta $5.000 de reintegro en la tienda.

Por otro lado, hasta el 7 de noviembre, ICBC se suma al CyberWeek, extendiendo sus beneficios y brindando a todos los que realicen compras un 50% de ahorro y 9 cuotas sin interés en todo el Mall. También en la CyberWeek los clientes pueden acceder a 12 cuotas en Despegar en la compra de alojamientos, paquetes, autos, actividades y asistencia al viajero. Algunas de las categorías incluidas dentro del CyberMonday serán tecnología, electro, gaming, moda, beauty, deportes y hogar.

Banco Macro

Hasta el 7 de noviembre ofrece en Musimundo, Fravega, Megatone, Naldo, Gamma Herramientas, Gamma Italy 12 cuotas sin interés en productos seleccionados con tarjetas de Crédito Macro, lo mismo que en Mercado Libre. Con Macro Selecta será posible pagar en hasta 18 cuotas sin interés.

En Tiendamía, con tarjetas de Crédito Macro se puede abonar en 9 cuotas sin interés, y con Macro Selecta hay 12 cuotas sin interés. Ambos beneficios rigen para Visa y Mastercard. Descuento sobre el costo de envío por kg., con tope de $1500.

En Aerolíneas Argentinas y Despegar, en vuelos de Cabotaje e Internacional se ofrecen 12 cuotas sin interés pagando con tarjetas Macro, mientras que con Macro Selecta el beneficio es de 18 cuotas sin interés. En el caso de Despegar, también aplica en alojamientos, Autos, Asistencias internacionales y Parques de Disney.

Con Macro Premia, del 1 al 3 de noviembre se ofrecen hasta 24 cuotas sin interés en celulares, notebooks, tecnología, pequeños electrodomésticos, hogar y deco. Además, hay 50% off en puntos para Millas Aerolíneas Plus: 9 puntos=1 milla. Por último, hay 70% off en Puntos en ahorros de Combustibles, Supermercados, Indumentaria, Heladerías, Gastronomía y Delivery. Del mismo modo, hay 70% off en puntos para Recargas de Celular.

Banco Santander

Otorga a los clientes suscriptos a Sorpresa Santander un 10% adicional a los informados en su web, y hasta tres cuotas sin interés en OpenSport, Trip y Rex. Asimismo el 2 y 3 de noviembre suma un 25% en Farmacity.com. En cuanto a clientes adheridos a Women podrán disfrutar de un 10% de ahorro adicional en compras online en Yagmour y Supermercados Día. Además beneficios exclusivos en productos seleccionados de Despegar y Almundo en SuperClub y hasta 6 cuotas en compra de millas Smiles.

Banco Francés

Ofrece 40% de reintegro y 3 cuotas exclusivo Visa tope $2.500, en su SHOP. También brinda hasta 9 cuotas sin interés + acumulable a los descuentos de las marcas. Rige en compras en: Tienda Mía, Gamma Italy, Gamma Herramientas, Dexter, Yagmour, Levi’s, Furzai, Macowens y Devre. Por otra parte ofrece reintegro de hasta 20% y cuotas + acumulable a los descuentos de las marcas: Farmacity, Sodimac y Prestigio.

Banco Patagonia

Hasta el 5 de Noviembre brinda a sus clientes en Mercado Libre, 3 cuotas; Frávega, 9 cuotas; Despegar, Al Mundo, Avantrip y Biblos, 12 cuotas; y Sony, 6 cuotas. Además, entre el 4 y 5 de noviembre, se ofrece en Dexter, Stock Center y Moov hasta 30% de descuento y 3 cuotas.

Banco Nación

Brinda 24 cuotas sin interés en TV y audio a través de Tienda BNA, hasta el miércoles próximo.

Banco Credicoop

Por fuera del CyberMonday, el banco Credicoop ofrece 6 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas y 9 cuotas sin interés en Turismo Cabal. En Puntos Credicoop se pueden canjear descuentos de hasta un 100% de ahorro, para utilizar en Supermercados, Combustible, Restaurantes, Indumentarias y más. En comercio electrónico contamos con hasta 9 cuotas sin interés para productos seleccionados, del 1 al 8 de noviembre de 2021

También, miércoles y jueves, rige un 30% de ahorro en apps de comidas con envío a domicilio. Ahorros de hasta un 20% en supermercados minoristas adheridos, entre el martes y viernes próximos.

Banco Santa Fe

Con Tienda Clic anuncia descuentos de hasta el 60% y 24 cuotas sin interés entre el 1 y el 3 de noviembre.

Banco Municipal

Ofrece 12 cuotas sin interés todos los días en turismo, 30% de descuento en Mercado del Patio, 20% en supermercados y 15% en Sport78, entre otras promociones.