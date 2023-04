Las respuestas de Twitter vuelven a ser cómo antes en la versión web

Las respuestas de Twitter han vuelto a la normalidad en la web. Las respuestas de los tweets dejaron de mostrar a quién estaba respondiendo el usuario, lo que hizo que parecieran subtweets vagos o misivas aleatorias sin contexto. Pero el miércoles por la mañana, los tuits volvieron a incluir detalles sobre quién responde a quién en la web.

No está claro si el cambio original fue un error o un cambio intencional. Cuando le pedimos a Twitter que aclarara, su correo electrónico de prensa respondió automáticamente con un emoji de caca. Personalmente, creo que solo fue un error dado que las incrustaciones de tweets y los tweets en TweetDeck aún mostraban información de respuesta incluso cuando los tweets en Twitter.com no lo hacían. Desafortunadamente, en iOS, las respuestas aún no muestran a quién responde la gente, pero crucemos los dedos para que eso cambie pronto.

Si esto es solo un error, es solo uno de los muchos problemas técnicos recientes que Twitter ha sufrido últimamente. Algunos problemas que estropearon enlaces e imágenes a principios de este mes fueron causados por un solo ingeniero . El 8 de febrero, algunos problemas impidieron que las personas tuitearan . Y justo después de Navidad, el sitio experimentó algunas horas de fallas . Los empleados restantes han tenido que adaptarse a múltiples despidos y a las muchas medidas de ahorro de costos del CEO Elon Musk , por lo que tal vez este error de respuesta sea solo uno de los muchos puntos de rareza que resultan de todo eso.