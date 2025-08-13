Las tasas se dispararon y el Banco Central salió al cruce: ¿qué jugada hizo?

En un movimiento destinado a estabilizar las tasas de interés en pesos, que subió con fuerza en los últimos días, y fomentar una mayor duración en las colocaciones, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió abrir una ventanilla de liquidez para las entidades financieras. Esta iniciativa permitirá a los bancos acceder a financiamiento mediante la entrega de Letras de más de 60 días adquiridas en licitaciones primarias, evitando así la necesidad de vender estos activos a pérdida en el mercado secundario.

Según publicó la agencia Bloomberg, la oferta de pases activos estará disponible antes de la licitación programada para este miércoles. En esta licitación, el Tesoro Nacional enfrenta vencimientos de Lecap por aproximadamente 15 billones de pesos. La nueva herramienta del BCRA busca poner un límite superior a las tasas de interés, que han mostrado volatilidad en las últimas semanas, y al mismo tiempo incentivar a los bancos a mantener vencimientos más largos en sus colocaciones en pesos.

El costo de los pases activos estará determinado por la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más un diferencial adicional, proporcionando así a las entidades financieras una mayor previsibilidad en su financiamiento. Además, se establecerá un límite en función de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) de cada banco, asegurando que los montos solicitados estén alineados con el patrimonio de la entidad y evitando presiones adicionales sobre las tasas de interés.

Esta medida del BCRA se produce en un contexto en el que la Secretaría de Finanzas anunció la inclusión de tres nuevos instrumentos en la licitación de deuda programada para hoy. Estos instrumentos son Letras del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimientos en noviembre de 2025, enero de 2026 y febrero de 2026. La incorporación de estos nuevos instrumentos busca diversificar las opciones para los inversores y facilitar la colocación de deuda en un entorno de tasas elevadas.