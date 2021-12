Le ganó un juicio a Danone y la empresa deberá pagarle una suma millonaria

Un abogado cordobés le ganó un juicio a la multinacional láctea Danone, dueña de La Serenísima y se prepara para cobrar una suma que se volvió millonaria, debido a los intereses acumulados, más una serie de productos como los potres Danonino, Serenito y el yogurt Actimel.

Según detalló Bae Negocios todo inició en el año 2013, cuando Danone lanzó "Destapadísimos", una promoción que otorgaba descuentos de cincuenta centavos de pesos en el dorso de algunas de las tapas de los envases de los productos.

Un abogado de Córdoba compró los productos y resultó ganador de la conocida promoción. Sin embargo, al intentar canjear el beneficio se encontró con una negativa por parte de los comerciantes que atendían los centros de canje, y así inició un camino legal que lo podría llevar a ganar millones de pesos y decenas de productos de la empresa.

Fue así que Lisandro Caronni decidió demandar a la empresa láctea por incumplir con la entrega de los premios de productos La Serenísima y descuentos. En ese momento, la campaña de intercambio de tapitas continuaba vigente e incluso se prorrogó el tiempo de promoción, pero no lograba que le tomen las tapitas como parte de pago.

"Fui comprando yogures marca La Serenísima, junté varias tapas, concurrí a los centros de canje para recibir los premios, donde no me fueron entregados. Se me expresaba que no hacían los canjes, porque La Serenísima no les cumplía, es decir que no les reintegraba el producto", relató Caronni en diálogo exclusivo con BAE Negocios.

La resolución

Ahora, siete años después de la campaña publicitaria, la Justicia sentenció a Danone por incumplir con la entrega de los premios y deberá pagar a Caronni con "14 botellitas de Actimel, siete postres Serenito de 120 gramos y dieciséis botellitas de Danonino", según detalla la sentencia.

Además, el demandante accederá a 18 descuentos de cincuenta centavos cada uno en la compra de productos lácteos. Por la infracción cometida por la firma Danone Argentina S.A, el juez Sebastián Monjo del Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Villa María, ordenó pagar al denunciante los productos que debió haber obtenido y un monto de $318.831,10, que más intereses totaliza la suma de $2,7 millones.

En tanto, Danone Argentina afirmó a BAE Negocios que apeló a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Villa María, Córdoba, ya que la consideran "desproporcionada y sostienen que "no se ajusta a las circunstancias del caso". De esta forma, aún no se puede llevar adelante el pago del dinero y la entrega de productos, ya que se debe resolver esta instancia.

Además, la empresa "se puso a disposición del cliente en numerosas oportunidades para aclarar la situación" sin obtener respuesta y confían en que la Cámara de Apelaciones revea el pronunciamiento de primera instancia. Sin embargo, Caronni insiste en que "nunca buscaron un acuerdo concilatorio".

En tanto, el proceso legal continúa y la parte demandada apeló a la sentencia, por lo que la causa tramita ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia, y en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Villa María, Tribunal que resolverá el recurso de apelación de Danone S.A.