Los barrios con el m2 más caro y más barato en Rosario

El informe realizado por el portal Zonaprop arrojó que, luego de 18 meses descendiendo, los precios registraron una leve suba por segundo mes en enero. El precio medio de los deptos de la ciudad subió un 0.1%, ubicándose en u$s 1.667 por m2. En 2020 los precios acumularon -6.8% y -10.3% desde el máximo alcanzado en 2018.

El departamento medio de dos ambientes y 50 m2 tiene un precio medio de USD 84 mil. El departamento típico de tres ambientes y 70 m2 tiene un precio de USD 126 mil.

Barrio por barrio: el precio del m2

El barrio Puerto Norte es el más caro de la ciudad con un precio medio de u$s 2.461 por m2, seguido por el barrio Alberdi, también en la zona norte y en tercer lugar Bella Vista, ubicado en la zona suoeste de la ciudad.

En la vereda de en frente, el barrio Rucci ubicado en zona norte, es el mas económico con un valor de u$s 583. Los otros dos barrios que registraron los valores más bajos en el precio del m2 son Nuestra Señora de la Guardia al sur de Rosario, con un m2 de u$s 910 y el Barrio Presidente Roque Sáenz Peña, también al sur, con un m2 de u$s 1022.

Precio según zonas de la ciudad

Distrito Norte es el que registra mayor precio medio y mayor rango de precio, mientras que el Distrito Sur registra el menor valor y rango de precio.

Fuente: Zonaprop.

Variación de precios por zona

En cuanto a la variación del precio, barrio Alvear y Puerto Norte son los únicos que registraron incrementos de precio interanual, mientras que todos los demás registraron, en mayor o menor medida, caídas en su valor.