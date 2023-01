Los creadores de YouTube están indignados por la política de malas palabras

Exactamente a los 18 segundos de su video "YouTube is Run by Fools", ProZD deja en claro sus sentimientos sobre las recientes restricciones de la plataforma sobre el lenguaje obsceno: "Esa es la mierda más tonta que he escuchado".

El momento de la diatriba fue deliberado, destinado a probar el "enfoque de la blasfemia" actualizado de la compañía que anunció en noviembre : YouTube ahora limitará los anuncios o desmonetizará por completo el video de un creador si jura en los primeros 15 segundos. Eso puede no parecer un gran problema por sí solo, pero también parece aplicarse a todos los videos que los YouTubers han creado, y han dicho muchas palabrotas.

ProZD está lejos de ser el único creador que habla sobre los cambios, ya que YouTube aparentemente está en una ola de desmonetización que está afectando los cheques de pago de los creadores. Desde el principio, los creadores dicen que la comunicación de YouTube se ha sentido deficiente. Algunos tuvieron que enterarse del cambio después de que acudieron a Twitter en busca de ayuda, y dicen que ha sido difícil entender cómo se aplican exactamente las reglas.

En resumen, los YouTubers piensan que el cambio de política ha sido un espectáculo de mierda o, como es posible que tengan que describirlo en sus videos, una "situación desafortunada". Ahora, después de semanas de quejas, YouTube promete arreglarlo.

“En las últimas semanas hemos escuchado de muchos creadores sobre esta actualización”, dijo el portavoz de YouTube, Michael Aciman, a The Verge . “Esa retroalimentación es importante para nosotros y estamos en el proceso de hacer algunos ajustes a esta política para abordar sus preocupaciones. Haremos un seguimiento en breve con nuestra comunidad de creadores tan pronto como tengamos más para compartir”.

La represión de YouTube contra el lenguaje soez es parte de un conjunto de reglas destinadas a garantizar que los videos sean "adecuados para los anunciantes". De acuerdo con el lenguaje actualizado, si un creador jura en los primeros 15 segundos de un video, es posible que su video no sea elegible para publicar anuncios; es aún más probable que un video se desmonetice si tiene una mala palabra dentro de los primeros siete segundos. Un video también puede no ser elegible si un creador jura durante la "mayoría del video". El lenguaje es blando: los creadores pueden ser desmonetizados y no hay una definición de cuál es la línea "la mayoría del video" de YouTube.

Las palabras son en su mayoría tratadas por igual bajo la política. Llamar a alguien "gilipollas" es tan molesto como llamarlo "hijo de puta", aunque "maldición" e "infierno" están bien. En resumen, "el contenido que contiene blasfemias o vulgaridades [...] puede no ser adecuado para la publicidad", como lo expresan las pautas de YouTube.