Los dispositivos Google Nest y Android ahora son compatibles con Matter

Google anunció que completó la implementación inicial de Matter en sus productos Google Nest y el sistema operativo Android. Esto significa que el estándar de hogar inteligente Matter , desarrollado por primera vez por Google, Apple, Samsung, Amazon y otros, ahora tiene las bases para comenzar a cumplir sus ambiciosas promesas: interoperabilidad, simplicidad, seguridad y un hogar inteligente que simplemente funciona.

En las últimas semanas, Google ha actualizado millones de altavoces, pantallas y enrutadores Wi-Fi inteligentes Google Nest, así como miles de millones de teléfonos y tabletas Android a Matter. La compañía dice que la transición se completará hoy, 15 de diciembre. Los dispositivos Android deben ejecutar Android 8.1 y versiones posteriores y Google Play Services 22.48.14, mientras que los dispositivos Google Nest necesitan las últimas actualizaciones de firmware . La actualización significa que los usuarios de Android y Google Home ahora pueden conectar dispositivos de Google con dispositivos Matter de otros fabricantes.

Junto con la aplicación Google Home y el sistema operativo Android, estos dispositivos Nest son los primeros en obtener compatibilidad con Matter como controladores de Matter.

Google dice que más dispositivos Nest, incluidos Nest Wifi y Nest Thermostat (modelo 2020), se actualizarán en 2023. La actualización también convierte a Nest Wifi Pro , Nest Hub Max y Nest Hub (segunda generación) en enrutadores de borde Thread .

Los dispositivos Matter pueden conectarse a su red doméstica a través de Wi-Fi o Thread . Aquellos que usan Thread necesitan un enrutador de borde Thread para comunicarse con dispositivos que no son Thread e Internet.

Google también anunció que brindará compatibilidad con Matter a su aplicación iOS a principios de 2023. Actualmente, solo puede usar un dispositivo Android para emparejar dispositivos Matter con Google Home. Pero una vez que un dispositivo está en su red doméstica, puede controlarlo con cualquier aplicación de iOS compatible con Matter, incluido Google Home.

Como parte de la actualización, Fast Pair en Android también está ganando soporte de Matter para ayudarlo a agregar rápidamente un nuevo dispositivo a la aplicación Google Home u otras aplicaciones compatibles con Matter, como Samsung SmartThings.

Google es la tercera de las cuatro grandes plataformas de hogares inteligentes que permite el control de la materia en sus dispositivos y teléfonos móviles, después de Apple y Samsung . Amazon ha dicho que habilitará sus parlantes y pantallas inteligentes como controladores Matter a través de Wi-Fi para fin de año, con soporte para Thread en 2023.

Las primeras categorías de dispositivos que funcionarán con Matter incluyen enchufes, interruptores y bombillas inteligentes, termostatos inteligentes, persianas motorizadas y cerraduras inteligentes. Podrá reconocerlos gracias a la nueva insignia de Matter, que indica que funcionará de forma inmediata con Google Home y cualquier plataforma de Matter.

Pero no te despidas todavía de la insignia de Works With Google Home. Si una empresa ha "integrado y probado sus productos con Google", también tendrá la insignia Works With Google Home. Sí, las insignias siguen siendo una cosa. Queda por ver qué significará exactamente esto en términos de diferentes funcionalidades en diferentes aplicaciones.