Los eSports y toda su industria en Argentina atrae a cada vez más patrocinadores

La industria de los eSports genera ganancias por 200.000 millones de dólares y concentra a unos 400 millones de usuarios en todo el mundo. Argentina no sólo no está afuera de ese boom sino que, muy por el contrario, el sector no para de crecer.

Por ese motivo, en el último tiempo, los eSports se han convertido en un objetivo para las patrocinadores que apuestan por el gran desarrollo que hay en el país.

Uno de esos casos es el de Lemon Cash, la billetera virtual que combina pesos con criptomonedas que, luego de su reciente recaudación de Serie A por 16,3 millones de dólares, decidió aterrizar en el mundo del gaming sponsoreando al reconocido equipo argentino de esports Hawks. El objetivo de la empresa es simplificar la entrada de los jóvenes al mundo cripto del país.

La alianza estratégica incluye la incorporación de premios en Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) en los próximos torneos profesionales organizados por Hawks, así como también el uso de criptomonedas como medio de pago dentro del Marketplace de la organización.

"Apuntamos a un público joven que son los principales usuarios de esta nueva tecnología. Así como Lemon es una empresa que nace dentro del mundo cripto, Hawks está creada y llevada adelante por apasionados de los eSports. Es notable el crecimiento orgánico sostenido que vienen teniendo y estamos muy contentos de poder apoyarlos", comenta Franco Bianchi, Chief Marketing Officer de la startup.

Hawks está conformado por más de veinte profesionales con una comunidad que no deja de crecer desde 2019, han acumulado más de 67.200 horas visualizadas en los streams de sus creadores de contenido sólo durante el mes de julio en la plataforma Twitch.

Las empresas también conocen la importancia de atraer a los universitarios. En ese sentido, GGTech, tecnológica española con proyectos vinculados al sector de los videojuegos y de la educación, decidió que Galicia Move sea nuevo sponsor de University Esports, la liga de eSports universitarios de Argentina, que reúne a más de 80 universidades de todo el país, en donde participan más de 5.000 alumnos y se entregan más de $1.000.000 en becas de estudio a lo largo de todo 2021. La segunda edición de University Esports Argentina abrirá sus inscripciones del 24 de agosto al 17 de septiembre.

Otras de las compañías que tiene presencia es el grupo industrial local BGH . Es sponsor de algunos de los torneos de deportes electrónicos más importantes de Argentina, entre los cuales se encuentra la Musimundo Gaming League.

"Los eSports y el ámbito gamer están ganando cada vez más popularidad. Con torneos cada vez más importantes y relevantes a nivel local e internacional, generando una mayor cantidad de adeptos generación tras generación. Es por eso que como marca tecnológica decidimos apoyar y estar presentes", asegura Alan Angresano, Analista de Trade Marketing de BGH.