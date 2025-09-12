Los empleados bancarios pegaron aumento: ¿cuánto van a cobrar en septiembre?

La Asociación Bancaria anunció la actualización salarial correspondiente al mes de agosto de 2025, que incluye tanto el salario inicial como el adicional por participación en las ganancias (ROE). Esta medida forma parte del acuerdo paritario que garantiza la preservación del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Según lo informado, el salario inicial de los empleados bancarios será de $1.876.720,94, al que se suma un adicional por ROE de $54.250,14. De esta forma, el ingreso mínimo garantizado en la actividad asciende a $1.930.971,08 brutos, antes de los descuentos de ley.

Además, el monto mínimo para el “Día del Bancario” será de $1.673.031,80, sujeto a futuras actualizaciones.

La actualización salarial abarca todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto normales como adicionales, convencionales y no convencionales, acumulando en estos ocho meses del año un incremento del 19,5% respecto a los salarios de diciembre de 2024. El retroactivo correspondiente se abonará junto con los sueldos de septiembre.

Desde la Asociación Bancaria destacaron que este ajuste busca garantizar que los trabajadores continúen salvaguardando su poder adquisitivo y se mantengan entre los sectores mejor remunerados del mercado laboral argentino.

Liquidación de septiembre

En los recibos de sueldo de este mes, los empleados bancarios verán reflejados los siguientes conceptos:

* Básico: $1.876.720,94

* ROE: $54.250,14

* Total bruto: $1.930.971,08