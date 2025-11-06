Los títulos soberanos argentinos se toman una pausa en Wall Street: ¿por qué?

Los bonos en dólares cotizan con leves bajas este jueves en el premarket de Wall Street. Así, los títulos soberanos argentinos se toman una pequeña pausa luego de días de fuerte euforia.

Antes de la apertura de la rueda en la bolsa neoyorkina, los bonos en dólares operaban en rojo, con retrocesos de hasta el 0,6%.

Se trata de un incipiente respiro tras las el fuerte rally poselectoral ante el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas. Este miércoles, por caso, el salto de los bonos derivó en una baja del riesgo país a 621 puntos básicos, su menor nivel en nueve meses.

En el mercado local, las operaciones se ven muy limitadas por la falta de actividad en los bancos como consecuencia del Día del Bancario.