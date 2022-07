Mantecol volvió a manos argentinas: Georgalos recuperó la marca tras su venta en 2001

Después de esperar 21 años, la familia Georgalos pudo recuperar la marca Mantecol creada por el fundador de la empresa Miguel Georgalos. La compañía hoy es comandada por la tercera generación y conducida por su nieto Miguel Zonnaras. En la compra sumó otras marcas: Bazooka, Palitos de la Selva, Lengüetazo y Jirafa.

Si bien no trascendió la cifra de la operación, Mondelez reunió este viernes a todos los empleados y les comunicó la noticia: Georgalos compró la planta de Victoria, en San Fernando, provincia de Buenos Aires y absorverá a sus 600 trabajadores y mantienen todas las condiciones laborales.

La empresa Georgalos con 83 años de historia tiene un plantel de 1.000 trabajadores y ahora pasará a tener 1.600. Las principales marcas de la empresa argentina son Flynn Paf, turrón Namur, las barritas de Flow cereal, Full maní, Toddy, Zucoa, Sin azúcares, entre otras.

Por su parte, Mondelez es una empresa gigante de Estados Unidos con presencia en 150 países. En Argentina, fabrican y comercializan: Oreo, Club Social, Cerealitas, Terrabusi, Pepitos, Express, Milka, Cadbury, Shot, Tita, Rodhesia, Beldent, Bubbaloo, Halls, Tang, Clight y Royal. Cuenta con dos plantas en Pacheco y en Villa Mercedes San Luis y acaba de vender su tercera planta de Victoria a Georgalos.

No obstante, los recientes cambios no implican que Mondelez se retire del país, es un acuerdo que potencia a las dos marcas y sigue siendo una empresa top five en empresas alimenticias del país y la segunda empresa de snack del país.

Si bien es la operación más importante que hizo Georgalos en su historia, en octubre de 2001, también le compró a Pepsico su empresa Alimesa y se quedó con otras dos marcas emblemáticas y queridas como Toddy y Zucoa. En la operación adquirió la planta de La Rioja y absorvió a sus 42 empleados.

En marzo de este año, Georgalos anunció que debutó en el mercado de capitales argentino tras finalizar con éxito su primera colocación de Obligaciones Negociables. Realizó una colocación de u$s 3.229.080 (dollar-linked) a una tasa del 0%, a 36 meses de plazo y con una sobresuscripción de más de dos veces el monto máximo de la emisión.

El plan del grupo, según afirmaron en ese momento, era utilizar esos fondos para inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país, incluyendo compra de equipos de alta tecnología para sus plantas de Río Segundo y Luján, refinanciación de pasivos e integración de capital de trabajo en el país. Cuatro meses después se realiza esta operación. En la actualidad el 85% del capital accionario de Georgalos sigue en manos de la familia fundadora.

La envergadura de la operación es tal que también adquirió marcas como Bazooka, Palitos de la Selva, Lengüetazo y Jirafa. Si bien los chiclets Bazooka fueron creados en Estados Unidos en 1947, en 1958 llegaron al país de la mano de Stani.



La historia de Georgalos

Desde el 17 de enero de 2001 que la familia Georgalos le vendió su joya a Cadbury, hoy Mondelez, todos los días soñaron con recuperarla. Convertida en un genérico, Mantecol fue creada por Miguel Georgalos en 1940 en su casa de Floresta. Cuentan que una vecina fue quien dio la idea del nombre.

Georgalos construyó su poder gracias a la receta del halvá, pero para poder replicarlo en la Argentina tuvo que reemplazar los ingredientes originales por pasta de maní. El éxito de este producto les permitió crecer, y pese al mal momento vivido en 2001, tienen seis plantas en La Rioja, Córdoba, Buenos Aires y San Luis. Georgalos factura 10.000 millones de pesos en bruto. Su cadena de valor comienza con la producción de maní en Córdoba que se exporta a los cinco continentes. La cartera de productos también cruzó la frontera y cada vez llega a más países.

En 2008, esta empresa familiar argentina pudo sacar un producto similar a Mantecol para poder hacerle frente a su competidor y lanzó Nucrem que hoy retiene el 20% del mercado.

Algunos dicen que Mondelez modificó la receta original, basta esperar para ver que hará Georgalos, si volverá al sabor original que muchos conocieron en su infancia.