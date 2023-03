Marina dal Poggetto: “No hay un programa de estabilización que arranque sin corregir los precios de arranque”

La economista y directora ejecutiva de Eco Go Consultores estuvo presente en la ciudad como invitada en un evento organizado por la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario (AEHGAR). En ese marco, dialogó con Ecos365 y comentó que para que un programa de estabilización económica funcione se deben "corregir los precios de arranque", contrario al modelo económico actual. Además, analizó el impacto de la sequía, la falta de divisas y el recorte de las importaciones adicional que tendrán que hacer las empresas en medio de un año electoral.

-¿El empresario tiene que pensar que este año tiene que calcular entre un 20 y un 30 por ciento menos de importaciones adicionales al 20/30% que ya estimó que debe recortar respecto del año pasado?

-Ya estás abajo. Más de 20% abajo. En promedio, después cada uno tiene sus particularidades y yo creo que todavía tenés que restringir más. No tenés dólares para sostener el actual nivel de importaciones. Hoy estás en 4.400 millones de dólares netos de energía y ese número lo deberías llevar a la zona de 3.700 millones.

Con respecto al dólar soja III, una vez que diste el uno, diste el dos, va a haber el tres. La discusión tiene que ver con la industria. La industria les está subiendo el precio entonces a quién le alcanza este dólar III. Probablemente haya una intención de cerrar las importaciones de servicios. Un intento de manejarte con una oferta de dólares que es muchísimo menor de la que pensabas originalmente.

-¿Dos puntos de la caída de la actividad este año decís que van a ser, el 50 por ciento, producto del recorte mayor de importaciones?

No. Lo que dije es que la sequía te genera de forma directa e indirecta la caída de dos puntos directo sobre el nivel de actividad. En forma directa tiene que ver con el impacto de la cosecha sobre el producto, directo e indirecto. Después tiene que ver con la oferta de dólares. La oferta de dólares te restringe las importaciones y las importaciones tienen impacto. El arrastre estadístico que te dejó diciembre 2022 para 2023 es de 1,4% negativo. Ya la economía arranca con un piso promedio por debajo del año pasado. A eso hay que sumarle la sequía, a eso sumarle la escasez de dólares y a eso sumarle la nominalidad que va a depender de la transición política que veamos.

-Vos planteás una devaluación. ¿Qué pasa con la contención social?

-La devaluación tiene que ser compensada.

-¿Ves a algún candidato?

-Creo que todavía estás en un esquema de campaña electoral donde todo vale para intentar llegar del otro lado. No hay propuestas económicas sobre la mesa estructuradas.

-A partir del trigo se abre otro escenario, al menos para el sector. ¿Vos creés que en el oficialismo están viendo que el 2024 puede ser distinto a este año muy duro?

-La oferta de dólares te cambia el escenario. Ahora, la oferta de dólares per se no te lo cambia, te tenés que estabilizar. La oferta de dólares con una brecha cambiaria a estos niveles es perversa. Tenés que encontrar un esquema de funcionamiento de la economía distinto a lo que tenés hoy por hoy. Los síntomas son: la inflación, la violenta dispersión de precios relativos y la brecha cambiaria. Detrás de eso, te faltan dólares y te sobran muchos pesos en la economía. La forma de acumular reservas en el Banco Central es reduciendo el nivel de importaciones de arranque y obviamente generando incentivos a la exportación. Pero con esta brecha cambiaria no existe.

Una empresa puramente exportadora en el balance pierde plata. Y una empresa que vende totalmente al mercado doméstico en los últimos años le fue extraordinariamente bien. El modelo es perverso. Salir de ese modelo, a esta dinámica de precios relativos, dólar oficial atrasado un 30%, tarifas rezagadas, no tanto las mayoristas pero sí las minoristas –sobre todo en el AMBA- tenés que corregir los precios de arranque. No hay un programa de estabilización que arranque sin corregir los precios de arranque.

-El paso de del 6% al 7% de inflación mensual, arroja un escenario más que de un 100% anual el de otro 130% para la inflación 2023.

-Yo puse a noviembre el escenario de que te alcanzan los conejos en la zona del 100%. En el otro, puede ser del 130%, 140%. Puede ser un escenario con aceleración inflacionaria. Va a depender de la dinámica cambiaria.

-¿La olla a presión de verá el lunes posterior a la votación de agosto?

-La primera información que vamos a tener sobre el escenario electoral va a ser la oferta electoral en junio. Ahí vamos a saber un poco más. Ya sabemos que hay un candidato que no se presenta. Vamos a ver como los espacios intentan rearmarse sin terminar de erosionarse internamente. Las PASO te amplían los espacios pero al mismo tiempo si tenés mucha competencia tenés un serio riesgo que un candidato outsider consiga más votos que cualquiera de los candidatos dentro de las PASO.