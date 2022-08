Martins: “el proyecto inicial tuvo un corte importante por parte del Poder Ejecutivo”

Luego del paso por el Congreso de la Nación del secretario de Agricultura Juan José Bahillo, para exponer los lineamientos del proyecto de Régimen de Desarrollo Agroindustrial, el sector aguarda su tratamiento en ambas cámaras para contar con una iniciativa que brinde confianza y previsibilidad.

Sin embargo, ese proyecto que se discutirá dista mucho del original, impulsado por el propio Consejo Agroindustrial Argentino. Y así lo reconoció a Ecos365 uno de sus máximos referentes, José Martins, también presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. “El proyecto inicial tuvo un corte importante por parte del Poder Ejecutivo. En aquel momento hablábamos de una rebaja gradual de las retenciones, pero todo lo relacionado al paquete fiscal quedó afuera”, afirmó.

No obstante, expresó se trata de un proyecto “que incentiva las inversiones” y también admitió que algunos puntos que fueron quitados, puedan reincorporarse. Por eso, con más optimismo que certezas, indicó: “confiamos que será una ley muy buena”.

A la hora de enumerar las necesidades de la agroindustria, el empresario fue contundente: “es fundamental tener un proyecto de país de mediano y largo plazo, que no se corra el arco y no se cambien las reglas de juego, trabajar fuerte en la reducción del paquete fiscal, no solo retenciones, sino también rebaja de ingresos brutos, tasas viales y municipales, infraestructura. Hay un camino largo para desarrollar pero que tiene un repago infernal”.

En su paso por Rosario, por el aniversario de la BCR, José Martins habló con Ecos365.

Un “error” oficial

Al ser consultado por la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Ministerio de Agricultura, Martins fue tajante: “lamentablemente creo que es un error por lo que representa la agroindustria en términos de generación de empleo y divisas”.

De todas maneras, reflexionó: “la agroindustria está inmersa dentro de una sociedad económica en Argentina, que está pasando una severa crisis. Si hay un cierto orden político, una búsqueda de consensos y si somos capaces los argentinos de pactar cosas y sostenerlas en el tiempo, hay una oportunidad inmensa”. Consciente que Argentina tiene todo lo que demanda el mundo, remarcó: “necesitamos un marco regulatorio razonable que permita traer inversiones y potenciar eso en los próximos 10 o 20 años”.