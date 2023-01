Mascotas de vacaciones: claves para sumarlos al viaje o elegir bien dónde dejarlos

Con el verano, se incrementa el deseo de alejarse de la rutina del resto del año y disfrutar con toda la familia unos días de vacaciones. Para muchos, ello incluye claro, a los compañeros de cuatro patas. No obstante, no en todos los casos sumarlos a un viaje es una opción y la posibilidad de encontrar un lugar donde estén cuidados resulta una solución. Según los especialistas, la clave es organizarse con tiempo y guiarse por recomendaciones.

“Me encanta que se lleven la mascota, si se puede, de vacaciones porque lo disfruta el propietario y lo disfruta la mascota y sentís que la familia está completa. Ahora si eso no es posible, la recomendación primero es que el animal pueda quedarse en su casa”, explica a Ecos365 Guillermo Rivelis, médico veterinario, director de la veterinaria CIMA.

El especialista clínico, amplía que en el caso de los gatos puntualmente, lo ideal es no moverlo de su casa y si alguien va una vez por día o inclusive día por medio a higienizar las piedritas, ver que tenga agua fresca, que tenga alimento ya es suficiente. Esto es porque el animal se estresa mucho si uno lo saca de su hogar, así se sea para llevarlo a la casa de un familiar. “Es preferible que alguien vaya a sacarlo y llevarlo a una guardería. Si no queda otra, no hay muchas guarderías para gatos, pero es una opción”, detalla.

En el caso de los perros, como ya se mencionó antes, la primera opción es si puede quedar en su casa. Pero necesita a alguien que por lo menos vaya una vez por día y si tiene que sacarlo dos o tres veces por día. Como segunda opción, Rivelis sugiere que se lo deje en la casa de algún familiar o alguien de confianza para que esté en un ambiente más o menos conocido. Y como tercera opción, una guardería.

“Las guarderías básicamente hay de dos tipos: las clásicas que son caniles, donde hay muchos perritos y lo que hoy en día se está utilizando mucho, son familias que se dedican a cuidar mascotas, dos, tres, cuatro o cinco, que eso es lo ideal”, explica el veterinario y agrega que es fundamental tener referencias para asegurarse que la gente sea responsable y tenga las medidas seguridad e higiene adecuadas.

Vale destacar que la gente que abre las puertas de su casa para cuidar mascotas es una tendencia y responde a la necesidad de aquel que tiene mascotas. Esta opción gana terreno a la hora de compararlo con dejarlos en un canil. Hasta incluso, resulta como una muy buena alternativa laboral para un montón de personas que quieran ofrecer el servicio.

A través de redes sociales o de boca en boca es como se dan a conocer estos lugares y tal como destacan los especialistas, hay que pedir referencias para evitar inconvenientes. A su vez, llevar el alimento que el animal viene comiendo es otro punto importante a la hora de interrumpir con su rutina.

“Dejarlo con su alimento balanceado es otra cosa a tener en cuenta, porque por el cambio de la alimentación puede tener gastroenteritis. Los alimentos tienen distintos ingredientes. Si uno se hace con arroz, el otro con sorgo, el intestino no está acostumbrado a digerirlo y eso produce gastroenteritis, por más que el alimento sea de excelente calidad”, aclara Rivelis.

Según pudo relevar este medio, durante enero el precio promedio de una guardería ronda los $2250 y las actualizaciones se dan al ritmo de la inflación. La variación en el precio también responde a que algunas personas prefieren que la guardería tenga patio, otros con que sea departamento y puedan estar sueltos.

Recomendaciones para viajar con mascotas dentro del país y al exterior

La recomendación siempre que tenga las vacunas al día. Si bien dentro del país no las exigen, es por precaución y protección.

Además, hay que tener en cuenta:

-Parar cada dos o tres horas si el viaje es muy largo para que pueda hacer sus necesidades y descansar

-Recordar llevar la medicación si está tomando

-Tener el teléfono del veterinario por cualquier cosa que haya que consultar

-Evitar los horarios de mucho sol, más si la mascota es de pelo corto y pelo claro para no sobreexponerla

-Utilizar el cinturón de seguridad para mascotas y que vayan en el asiento de atrás. Ante un accidente, si la mascota está suelta, aparte de dañarse puede dañar a las personas que están en el habitáculo.

-Siempre tener agua disponible y fresca. Con las altas temperaturas del verano, prestar atención a que si el recipiente está a la intemperie se entibia aun estando a la sombra.

Con respecto al exterior, hay que hacer determinados trámites que requieren que los haga una parte en el veterinario y otra parte en el Senasa que es la institución que va a dar el certificado oficial para viajar al exterior.

“La recomendación es no dejarse estar hasta último momento. Hay que consultar por lo menos un mes antes de la fecha del viaje. Ingresar a la página oficial y leer los requisitos con atención. Por ejemplo, la vacuna de la rabia, si no está actualizada, hay que sí o sí aplicarla un mes o más antes del viaje”, cierra el director de CIMA.