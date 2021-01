Mercado de granos: martes con subas para los cereales

El mercado de esta jornada presentó valores de compras estables por las oleaginosas y leves ganancias para los cereales.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Febrero´21 opera a U$S 330.5/t.

*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, U$S 327/t contractual, y U$S 315/t Mayo.

- Por trigo, U$S 225/t disponible, y U$S 230/t Marzo.

- Por maíz, U$S 205/t disponible, y U$S 202/t entrega Mayo.

- Por girasol, U$S 440/t disponible y Febrero/Marzo.

- Por sorgo, U$S 220/t entrega Abril/Junio.

Continúan las subas en Chicago, dinamizadas por una alta demanda de maíz por parte de China, la suba de retenciones al trigo en Rusia y el atraso en la cosecha de soja en Brasil.

Trigo

Los futuros de trigo continúan el rally alcista de la semana, subiendo sólo hoy más de un 2%. Luego de semanas de especulaciones, finalmente el gobierno de Rusia aprobó el incremento de retenciones del trigo, duplicándolas de aproximadamente US$ 30,5/t a US$ 61/t, con entrada en vigencia el 1ro de marzo de este año. Si bien la medida se anuncia como temporaria, se desconoce qué mecanismo de regulación de precios dispondrá el mayor exportador de trigo del mundo una vez que decida cambiar sus políticas. En este marco de incertidumbre, se espera un menor comercio mundial de trigo, lo que pone presión alcista a los precios.

Maíz

Los contratos de futuros de maíz finalizan el martes con alzas. En la jornada de hoy China compró 1,36 Mt del grano amarillo a los Estados Unidos, la quinta mayor compra de maíz al país norteamericano en la historia. Esta importante compra del gigante asiático fue el gran dinamizador de los mercados en el día, generando a su vez buenas expectativas para la demanda futura. Además, la demora en la cosecha de soja en Brasil retrasa la siembra de maíz, lo que también podría apuntalar los precios.

Soja

La soja termina el día con ganancias, en el marco de la reanudación de la robusta demanda externa de oleaginosas. A pesar de las importantes lluvias que se vieron en Sudamérica en las jornadas recientes, la mejora productiva ya no es tan optimista para las producciones en Argentina y Brasil. Además, continúan las lluvias en algunas zonas productoras de Brasil, ya no beneficiando sino atrasando la cosecha de soja. La consultora Agroconsult estima no más de 5 Mt cosechadas en enero en Brasil, menos de la mitad de lo cosechado el mismo mes del año pasado. De esta manera, a los ya ajustados stocks globales se les suma una oferta global con proyecciones recortadas.