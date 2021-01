Mercado de granos: mejora en la oferta por soja, con los mercados de cereales estables

Se cierra una nueva semana en el mercado doméstico, con una rueda de negocios que presentó precios en su mayoría entre estables y alcistas en relación con la jornada de ayer.

En este sentido, tuvimos una mejora en la oferta de compra por soja disponible, con los mercados de cereales sin presentar grandes cambios. El mayor volumen de negocios se concentró en los segmentos de soja y maíz de la nueva campaña. Destacó un menor interés por parte de la demanda en ofrecer condiciones por trigo de campaña 2020/21.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago cerró con buenas subas en el día de hoy. Los futuros de trigo ajustaron en alza, producto de compras de oportunidad, luego de dos jornadas en baja. El maíz cerró en alza, producto de la intensa demanda del suministro estadounidense por parte de China. La soja registró subas, por la previsión de demoras en la cosecha de soja en Brasil, que puede abrir una ventana de oportunidades de negocios para el grano estadounidense.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 87,1300 / 87,3300; +0,15% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 1.688.742 contratos, mientras que el interés abierto acumula 4.816.565 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En el mercado de soja, tuvimos una mejora en la oferta abierta de compra por soja fábrica, ofreciéndose $ 28.750/t sobre el final de la jornada, por la oleaginosa con entrega contractual y para fijaciones. La oferta en dólares ascendía hasta US$ 330/t, US$ 5/t por encima de la oferta abierta del día jueves.

Por soja con entrega en marzo y abril, la oferta se mantuvo en US$ 320/t. La oferta abierta para entrega en el mes de mayo caía hasta los US$ 315/t; sin embargo, existía la posibilidad de obtener mejoras en este valor ofreciendo lotes.

GIRASOL

En el día de hoy, el mercado del girasol no presentó cambios en cuanto a las cotizaciones respecto a la jornada de ayer. En este sentido, la oleaginosa con entrega inmediata y para entrega en el mes de marzo se mantuvo en US$ 440/t, generalizado entre los participantes.

Mercado de Los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo, tuvimos valores mayormente estables en las posiciones de la campaña 2020/21, con una caída en la intensidad de la demanda en los segmentos de la campaña próxima, que se vio reflejado en un menor número de compradores y en caída de las ofertas.

Por trigo con entrega inmediata, la oferta se mantuvo en US$ 220/t, mejorando hasta los US$ 221/t para entrega en el mes de febrero, y US$ 222/t para entrega en marzo. Por trigo con entrega en abril, la oferta de ubicaba en US$ 225/t, mismo valor que en la jornada previa.

En cuanto al segmento de campaña 2021/22, con un mercado prácticamente desierto de compradores, la oferta cayó hasta los US$ 185/t por el cereal con entrega entre noviembre y enero 2021. No se descartan mejoras realizando ofrecimientos.

MAÍZ

El mercado de maíz se mostró pujante en las posiciones de la nueva campaña, con muchos competidores en mercado, aunque las ofertas abiertas no sufrieron grandes cambios en relación al día de ayer.

Por maíz con entrega inmediata se ofrecieron US$ 200/t, mismo que ayer, aunque sin descartar mejoras.

Por maíz con entrega entre febrero y marzo, la oferta alcanzaba los US$ 200/t, aunque existía la posibilidad de una mejora de hasta US$ 5/t en este valor, según refleja la plataforma SIO-Granos. Para entrega en abril, se ofrecieron US$ 205/t de forma abierta.

En cuanto a los segmentos de maíz tardío, las condiciones fueron mejorando con el correr de la rueda de negocios. Para entrega en el mes de junio se ofrecieron US$ 195/t, con julio en US$ 185/t; mismos valores que los ofertados el día jueves. Para entrega en agosto, la oferta mejoró hasta los US$ 180/t.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no se registraron ofertas de compra por sorgo.