Mercados de granos: Lunes con bajas para la soja

El mercado de la fecha presentó ofertas de compras bajistas para la soja y el trigo, y una renovada oferta de compra por maíz.

Por soja, el valor propuesto por la mercadería con entrega en Marzo se ubicó en U$S 320/t. Por su parte, el precio ofrecido por maíz disponible se deslizó a U$S 193/t, y la oferta por trigo contractual cayó a U$S 205/t.

En la jornada de hoy, todos los futuros en Chicago cerraron con Bajas.

Los futuros de soja ajustaron con pérdidas, en una rueda de toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, mientras que, los cereales finalizaron en terreno negativo, presionados por una jornada de ventas técnicas y la caída en la cotización del petróleo.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Marzo opera a U$S 326/t.

*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, U$S 320/t entrega desde Marzo a Mayo.

- Por trigo, U$S 205/t contractual, y U$S 215/t Mayo.

- Por maíz, U$S 193/t disponible, y U$S 195/t Mayo.

- Por girasol, U$S 450/t disponible, y con entrega hasta 31/03.

- Por sorgo, U$S 175/t desde el 15/04 al 15/05 del 2022.

*Es importante tener en cuenta que, la información que aquí se presenta surge de una encuesta cualitativa, entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de granos de Rosario.