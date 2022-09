Mercados de granos: en Chicago y en Rosario el "Dólar soja" pasó fuertes facturas

En el mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities agrícolas finalizaron la jornada en terreno mixto.

El trigo cerró con caídas de hasta US$ 3/t debido a que las recientes precipitaciones en territorio estadounidense podrían agregar humedad al suelo para los cultivos de trigo de invierno, lo que ejerció presión sobre los precios. Así, el cereal cerró el martes en US$ 293.

Por su parte, el maíz culminó en terreno positivo apuntalado por ciertas preocupaciones en torno a menores expectativas de producción en el Medio Oeste de Estados Unidos. El cereal cerró en US$ 268.

Finalmente, los futuros de la oleaginosa culminaron en terreno negativo. La decisión del gobierno de Argentina de implementar un nuevo tipo de cambio para la soja exportada durante el mes de septiembre, podría implicar una mayor competencia en el mercado externo. Es decir, el aumento de la oferta a corto plazo resultó en una caída en los precios. De esta manera la oleaginosa cerró en US$ 547

Qué pasó en la plaza local

En la jornada de hoy, en la plaza doméstica se sostuvo la actividad comercial en el mercado de soja, al tiempo que se observó un mayor dinamismo por el lado de los cereales.

En este sentido y a diferencia de ayer, destacó la reaparición de condiciones abiertas de compra por trigo correspondiente a la actual campaña. Por el cereal con descarga hasta el 12 de septiembre, las ofertas por parte de la demanda se ubicaron en US$ 290/t. Luego y para la mercadería con entrega contractual, se ofrecieron de manera abierta US$ 275/t.

En cuanto al maíz, tuvimos un leve incremento en la cantidad de participantes pujando por la adquisición de mercadería, con precios que se mostraron estables por el cereal de la cosecha 2022/23 y al alza para las entregas cortas. Por el cereal disponible y para la entrega contractual, las ofertas ascendieron US$ 5/t para arribar a US$ 225/t en ambas posiciones. Luego, para la descarga entre octubre y noviembre, los ofrecimientos alcanzaron los US$ 230/t, mientras que la posición diciembre se ubicó en US$ 235/t.

Finalmente, en el mercado de soja se contó con un menor número de posiciones abiertas aunque con buena presencia de compradores activos. En materia de precios, las ofertas por parte del sector industrial tendieron a la baja con relación a la anterior rueda de negocios. En este sentido, los ofrecimientos por la oleaginosa con entrega inmediata y para las fijaciones de mercadería alcanzaron los $ 69.000/t, ubicándose por debajo de los valores registrados en la jornada de ayer.