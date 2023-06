Messi al Inter Miami: los detalles de la negociación que rompió el mercado

Lionel Messi lo confirmó: seguirá su carrera en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). El astro descartó así un lucrativo contrato en Arabia Saudita y fichó por el Inter de Miami, de la Major League Soccer (MLS), como agente libre tras desvincularse del campeón francés París Saint Germain.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", dijo Messi en una entrevista con el diario Mundo Deportivo publicada el miércoles.

"Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver (al Barcelona), pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", agregó.

Messi, que jugó su último partido con el PSG el pasado fin de semana, también fue vinculado con un posible regreso al Fútbol Club Barcelona, pero la escuadra española ha tenido las manos atadas debido a las reglas del juego limpio financiero de LaLiga.

El argentino de 35 años jugará fuera de Europa por primera vez desde que ingresó en la academia del Barça a los 13 años y se convirtió en el máximo goleador de la historia del equipo azulgrana con 672 goles.

Messi, que llevó a Argentina a la gloria en el Mundial de Qatar en diciembre y ha ganado un récord de siete Balones de Oro, ganó el título de la Ligue 1 en sus dos temporadas con el PSG, así como la Supercopa de Francia en 2022.

Detalles de la operación con el Inter de Miami

La llegada de Lionel Messi al fútbol de Estados Unidos vincularía al astro argentino con una serie de Apple; le otorgaría un porcentaje de derechos de TV; acciones; habrá una importante participación de Adidas en la operación y negocios inmobiliarios.

Asimismo, la inmediatez de la Copa América fue clave en la negociación, como así también el ofrecimiento de ser la cara del próximo Mundial.

Por si fuera poco, habría un predio de la AFA en Miami.

Quiénes son los dueños de Inter Miami

El Inter de Miami es copropiedad del excapitán de la selección inglesa David Beckham, que fue una de las primeras grandes estrellas europeas en trasladarse a Estados Unidos para jugar en la MLS, ganando dos veces la Copa MLS con Los Ángeles Galaxy.

Reuters se ha puesto en contacto con la MLS y con el Inter de Miami para hacer comentarios.

Cuánto costará ir a ver a Messi en su posible debut

El impacto que genera Messi en todo el mundo es único y el comienzo de una nueva etapa en su carrera mantiene expectantes a sus fanáticos. Ya se conoce dónde se podrá comprar las entradas para verlo jugar en Miami y el costo que tienen. Si bien los tickets para la temporada 2023 ya están agotados, existe una lista de espera para el 2024.

Según el sitio TickPick, especializado en el análisis de los precios de las entradas para eventos deportivos y recitales, el partido ante el Cruz Azul, el 21 de julio, por la Leagues Cup, la entrada más barata costaba 29 dólares y ahora, con la posibilidad de que sea el debut oficial de Messi con la camiseta del equipo estadounidense, pasó a 467.

Aquellos interesados podrán realizar un depósito para asegurarse en la lista de espera del año que viene, así también accederán a la oportunidad de comprar las entradas para los partidos que le restan al Inter Miami como local en lo que queda del año.