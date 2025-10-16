Mientras espera anuncios, el mercado anda volátil: ¿qué pasa con los bonos y acciones?

Los bonos en dólares comenzaron la rueda este jueves 16 de octubre en negativo, pero finalmente comienzan a mostrar una tibia suba. Luego del anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien el miércoles adelantó un nuevo paquete de financiamiento por u$s20.000 millones del sector privado, los títulos en moneda dura concluyeron con una leve alza del 2%.

En este contexto, el mercado opera con fuerte volatilidad, atento tanto a los próximos anuncios oficiales como a la actividad del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario. Al mismo tiempo, la demanda por dólares se mantiene firme, a seis jornadas decisivas antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En este contexto, los títulos en dólares suben hasta 2,7% encabezados por el Global 2041, seguido por el Bonar 2041 (2,1%), Bonar 2030 (0,6%) y el Global 2030 (0,5%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan vuelve a oscilar en torno a los 1.000 puntos básicos.