Mientras los autos usados "vuelan", el Gobierno analiza un plan para los 0km: detalles

La Cámara del Comercio Automotor (CCA), informó que en el mes de julio se comercializaron 179.363 vehículos usados, un 2,34% menos que en igual mes de 2024 (183.668 unidades). Si se compara con junio (143.191 unidades), la suba llega al 25,26%.

En el período enero-julio 2025 se vendieron 1.097.767 unidades, un aumento del 18,93% con respecto a igual período de 2024 (923.066 vehículos).

"Julio volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado, teniendo en cuenta que se comercializaron 10.228 unidades"

“Pese a la pequeña baja en la venta de autos usados registrada el mes pasado, julio representó el mejor mes de lo va del año”, mencionó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

“El mercado sigue traccionando con buen ritmo. Otros dos datos que corroboran nuestros dichos fue el fuerte incremento de las ventas comparadas con junio (24%) y la fuerte tendencia que se mantiene comparados los primeros siete meses del año con igual período del 2024, con casi 1.100.000 unidades”, expresó el directivo.

“Hoy el motor que viene empujando desde hace meses al sector es el interior del país en detrimento del AMBA. El ranking lo encabezó Formosa (46,66%), seguido de Neuquén (42,07%), La Rioja (39,91%), Catamarca (37,55%) y Jujuy (36,98%)”, dijo Lamas.

También reconoció que todavía "hay mucho campo para desarrollar en el tema financiación". Y destacó: "Creemos que el futuro y la expansión del mercado vendrá por el lado de esta herramienta de vital importancia para el sector”.

“La demanda sigue vigente y las agencias tienen los productos que la gente requiere. Vislumbramos un segundo semestre muy parejo con el primero, siempre y cuando no aparezca ningún cisne negro en el camino”, finalizó Lamas.

Cómo es el plan canje de autos que analiza el Gobierno

El plan canje consiste en entregar un auto viejo y pasar a uno más nuevo, con beneficios para el cliente. La idea es generar un beneficio para quien vende un 0km, gracias a la baja de uno usado. Por ese motivo fue que se amplió el número de piezas que los desarmaderos habilitados pueden recuperar, y que pasaron de 30 a 142 autopartes, lo que permitirá darle más valor a los autos que se descarten del mercado.

"Es una forma de darle más valor a los autos usados, tanto para poder mantenerlos en mejores condiciones técnicas como para quien los quiera entregar, como para obtener un cupón que aplique para la compra de un auto nuevo", destacan expertos.

El parque automotor argentino

El parque automotor de la Argentina a fin de 2024 era de 15.552.418 vehículos (incluyendo automóviles, comerciales livianos y pesados, excluyendo acoplados y otros remolques), lo que representó un incremento del 1% con relación al año 2023 (15.299.751 vehículos), según AFAC.

La proporción de habitantes por vehículo en 2024 fue de 3,02, mientras que dicho indicador en Brasil es de 4,6, en México es de 2,8, en Alemania 1,6 y en USA 1,1.

Considerando la flota circulante en su totalidad, la edad promedio fue de 14,3 años (era de 14,1 años en 2023). Pero si se tiene en cuenta solo la flota de los últimos 20 años (2005-2024), la edad promedio fue de 9,8 años (era de 9,5 años para el período 2004-2023).