Milei reconoció un "freno en la actividad económica" y apuntó contra la clase política

El presidente Javier Milei reconoció una “desaceleración fuerte de la economía” y la adjudicó a los intentos del kirchnerismo de “romper todo”. Además, negó que el respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos tenga como condición dejar de lado el swap con China.

“Lo que tenemos que entender es que este esfuerzo vale la pena. Estamos yendo en la dirección correcta, los resultados están acompañando. Mientras está el partido del Estado y están los kirchneristas tratando de romper todo, eso genera un parate, no lo generamos nosotros, lo generaron los orcos", dijo.

El Presidente aseguró que la economía se venía expandiendo “muy fuertemente durante la primera parte del año”, pero un sector decidió empezar a “atacar y romper todo”.

“Lo que ves es un esquema destructivo desde el Congreso de la Nación, con vocación destructiva. La consecuencia de esto es que aumentó el riesgo país y, cuando aumenta, se te dispara la tasa de interés y se te frena la actividad económica”, subrayó Milei.

Y agregó: “La vocación destructiva del kirchnerismo, que está dispuesta a romper todo porque lo único que le importa es el poder, no es gratis”.

Qué dijo acerca del swap con Estados Unidos y China

En cuanto al apoyo económico del gobierno de Donald Trump, Milei detalló que hay tres opciones de asistencia financiera: la negociación de una línea de swap por US$20.000; la compra de deuda por parte del Tesoro estadounidense y un préstamo directo de dólares.

En ese sentido, Milei sostuvo que no es cierto que Estados Unidos haya pedido terminar con el intercambio de monedas con China.