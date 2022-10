Modernizó el mercado ganadero con un ecommerce que ayuda a pequeños productores a vender

Emanuel Gieco es el emprendedor detrás de Mercado de la carne, un e-commerce enfocado en la industria frigorífica de ganados y carnes que viene expandiéndose dentro y fuera de la región. Habiendo estudiado en la Facultad de Ingeniería Química de la UNL (FIQ), pasó por muchas experiencias que le enseñaron de cerca cómo se maneja el rubro de la carne y qué problemas enfrentan los productores ganaderos al momento de querer hacerse un lugar en el mercado.

"Yo era productor ganadero, me fue muy mal, abrí carnicerías, negocios de artículos de cuero y por malas experiencias tuve que cerrar. Quedé trabajando en un frigorífico en relación de dependencia y eso me permitió conocer la industria de cerca y reinventar el negocio con este e-commerce con el que empecé en el año 2017", contó Gieco a Ecos365.

El mismo empezó con el objetivo de darles un lugar a los productores y pequeñas empresas de vender productos específicos en diferentes mercados, generando una red para ayudarlos a insertarse en un sector competitivo. Pero además, se encarga de comercializar lo que otros frigoríficos tiran como son los menudos del animal.

"La plataforma se enfoca en la cadena de ganados y carnes. Lo que le da el fuerte es que yo compro todo lo que es menudencia, el tendón, el pene, la aorta, todas partes que otros frigoríficos tiran y que me dedico a exportar. Esto me permite tener una relación las industrias cárnicas y me da una visión del sector que otros no tienen", contó Gieco.

El emprendimiento comenzó siendo preincubado en la FIQ y hoy funciona con recursos propios. La cadena consta de comprar derivados de la industria en frigoríficos tipo 1 de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, que son los que faenan. Luego se acoplan en un frigorífico ciclo II de la ciudad de Santa Fe y finalmente, se comercializa con empresas que posteriormente lo producen para la exportación.

Como destacó Gieco en una oportunidad, el foco de Mercado de la Carne es servir para potenciar economías regionales que son relegadas o tienen muy poca participación en los mercados internacionales. Justamente fueron "los errores" que cometió en el pasado los que le dieron la expertíz para trabajar en el rubro desde otro lugar.

"Uno puede generar un mercado distinto al tradicional al trabajar con todo el animal, desde genética vacuna hasta contar con insumos para frigoríficos. Hoy hay productos que quedan rezagados y yo le que les digo a algunas empresas con las que trabajo es 'no lo tires' yo le doy una utilidad a esa parte del animal. Y con exportadores que están excedidos de mercadería también lo que hacemos por intermediación es colocar ese excedente en nuevos mercados", amplió el especialista en carnes.

Nuevos horizontes

Hoy en día, Gieco no solo se dedica a trabajar en la industria ganadera sino también con otros nichos que utilizan partes del animal para diferentes soluciones. Por ejemplo, unos de los proyectos a escalar de cara al corto plazo comprende la puesta en marcha de productos específicos para la industria PET, que la que se enfoca en el alimento para mascotas.

"Si bien las menudencias se consumen en muchas partes del mundo por humanos y se exportan, también las colocamos en la industria PET ya que a partir de ellas se fabrica mucho del alimento balanceado. Lo que queremos ahora no es solo vender la materia prima sino establecer alianzas para poder vender el producto terminado", explicó Gieco y agregó que otro actor de peso con el que les interesa avanzar en convenios es con laboratorios farmacéuticos para proveerles de ciertas partes del animal que se usan en el desarrollo de fármacos.

Pero Gieco decidió dar un paso más por el lado del consumo y ahora trabaja para lanzar productos cárnicos veganos. Se trata de un sector en crecimiento y en Argentina hoy son varias las marcas que fabrican los mismos a partir de plantas que reproducen las propiedades organolépticas de la carne. En el caso del emprendedor, indicó que ya tiene un equipo abocado a esta innovación que será lanzada el año que viene.

También por el lado de las finanzas, desde Mercado de la Carne planean lanzar un token de carne. Se trata de una criptomoneda exclusiva para el sector y que actualmente se encuentra en desarrollo, junto a un equipo de programadores a cargo de proyectos. "Justamente algo en lo que vengo trabajando es en armar equipos específicos para salir del esquema pequeño y trabajar y escalar distintas áreas dentro de la empresa", destacó el emprendedor.