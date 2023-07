Netflix, Disney+, HBO y más: cuál de todas es la plataforma más barata y completa

En un contexto de inflación y restricciones cambiarias, cada vez cuesta más sostener una suscripción mensual en un servicio de streaming como Netflix, Disney+ o HBO.

Sin embargo, el abanico de opciones para ver series y películas on demand cada vez se extiende más y le da mayor libertad al usuario, para que determine qué plan le resulta más conveniente. A continuación, una evaluación de las alternativas más reconocidas en Argentina.

Cabe recordar que hay determinados cargos por impuestos que deben sumarse al precio de la suscripción si es que el servicio no lo detalla.

-Impuesto al valor agregado (IVA) del 21%.

-Impuesto a las transacciones virtuales (PAIS) del 8%.

-Impuesto por resolución 5.232/2022 del 45% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

En total, queda aproximadamente un 74% de impuestos adicionales en servicios digitales.

Cuál es el costo de Netflix en Argentina

Netflix se consagra como la plataforma de streaming preferida en el territorio nacional, con aproximadamente 4,5 millones de suscriptores. Cuenta con 3 planes y ya no permite compartir cuentas entre usuarios que habiten en diferentes hogares.

Plan básico: $ 999 (sin impuestos) $ 1.758 (con impuestos).

Plan estándar $ 1.699 (sin impuestos) $ 2.990 (con impuestos).

Plan Premium $ 2.399 (sin impuestos) $ 4.222 (con impuestos).

Los impuestos que se cobran en la tarifa final corresponden al 21% del IVA, 8% país y un 45% por resolución 4815/2020.

Cuánto cuesta el Disney Plus al mes

Disney+, por su parte, resulta una opción interesante puesto que incluye en su catálogo transmisiones de Disney, National Geographic, Pixar, Star Wars y Marvel. Al igual que Netflix, ofrece 3 planes con los siguientes precios finales:

Disney+: $ 799/mes.

Combo Disney+ y Star+: 1.999/mes.

Star+ Disney+ LIONSGATE+: $ 2.399/mes.

Sin embargo, dependiendo del nivel de cada usuario en Mercado Libre, los usuarios tienen la posibilidad de contratar el servicio a un precio más conveniente, partiendo de los $ 699.

Cuánto cuesta Star+ al mes

Si bien Star+ forma parte del combo de Disney+, también puede contratarse de forma separada por un precio de $ 1.749/mes. A cambio, se obtiene:

-Hasta 4 pantallas para ver al mismo tiempo.

-Eventos deportivos de ESPN con calidad HD.

-Control parental para moderar lo que mira tu familia.

-Numerosos títulos para ver en calidad 4K.

-Descargas en más de 8 dispositivos diferentes.

Cuánto vale el HBO al mes

HBO Max, por su parte, incluye todo el conjunto de Warner Bros además de series originales de primera calidad como lo son "The Last of Us", "Game of Thrones", "La casa del dragón" y el reciente éxito "Succession".

En este caso, las opciones de pago incluyen:

-Plan estándar por 1 mes: $ 699.

-Plan estándar por 3 meses: $ 1.899.

-Plan estándar por 12 meses: $ 5.999 (ahorrás 3 meses).

Cuánto vale la cuota de Amazon Prime

Por último, la suscripción a Amazon Prime queda en $760 por mes con impuestos ($ 430 sin) e incluye hasta 6 perfiles de usuario, para disfrutar de contenidos como "The Boys", "This is us", "Joker" o "Grey´s Anatomy".