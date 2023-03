Netflix: Películas y series recomendadas Ecos365 para disfrutar este fin de semana

Si eres un profesional, empresario o emprendedor, es probable que el tiempo sea un recurso valioso para ti. Sin embargo, también es importante desconectar y encontrar formas de relajarse durante el fin de semana. Si eres usuario de Netflix, aquí te presentamos algunas recomendaciones de películas y series para disfrutar este fin de semana en Argentina.

The Power of the Dog: Esta película, dirigida por Jane Campion, cuenta la historia de dos hermanos que luchan por el control de su rancho en Montana en la década de 1920. Con las actuaciones de Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons, esta película ha sido muy bien recibida por la crítica y es una de las favoritas para los próximos premios de la temporada.

El fundador: La historia de cómo Ray Kroc (interpretado por Michael Keaton) transformó McDonald's en una cadena global de restaurantes es una lección valiosa sobre el espíritu empresarial y la perseverancia. La película muestra cómo Kroc vio una oportunidad en el modelo de negocio de los hermanos McDonald y trabajó incansablemente para hacer crecer la marca. El fundador es una película inspiradora para cualquier emprendedor que busque crear algo grande a partir de una idea sencilla.

Lupin: Una serie francesa de acción y suspenso que sigue la historia de Assane Diop, un ladrón experto que busca vengarse de aquellos que lo acusaron injustamente de un crimen que no cometió.

House of Cards: Esta serie dramática y política sigue la vida de Frank Underwood, un ambicioso político que busca el poder a cualquier costo. La serie cuenta con la actuación de Kevin Spacey y Robin Wright.

Mank: Dirigida por David Fincher, esta película biográfica sigue la vida del guionista Herman J. Mankiewicz mientras escribe el guión de Citizen Kane.

Mindhunter: Esta serie de crimen y drama sigue la historia de dos agentes del FBI que entrevistan a asesinos en serie para comprender su psicología y encontrar patrones en sus crímenes.

The Queen's Gambit: Esta miniserie sigue la vida de una joven prodigio del ajedrez que lucha contra la adicción y la soledad mientras persigue su sueño de convertirse en campeona mundial.

Roma: Esta película dirigida por Alfonso Cuarón sigue la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México durante la década de 1970. La película es una exploración conmovedora de la vida familiar y las tensiones sociales en México en ese momento.

The Crown: Esta serie dramática de Netflix sigue la vida de la reina Isabel II y su familia desde su ascenso al trono hasta la actualidad. La serie cuenta con la actuación de Claire Foy, Olivia Colman y otros talentos británicos.

The Irishman: Dirigida por Martin Scorsese, esta película sigue la vida del gángster Frank Sheeran mientras reflexiona sobre su pasado y su legado criminal. La película cuenta con la actuación de Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

Dark: Esta serie alemana de ciencia ficción sigue la historia de cuatro familias que viven en una pequeña ciudad y se ven envueltas en un misterio sobrenatural.

Esperamos que estas recomendaciones te hayan ayudado a encontrar la opción perfecta de entretenimiento para disfrutar este fin de semana en Netflix. ¡No te olvides de desconectar y relajarte!