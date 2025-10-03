No hay vuelta atrás: China acelera su ingreso al parque automotor argentino

A partir de octubre de 2025 se abre una etapa relevante para la industria automotriz argentina: marcas chinas están profundizando su presencia en el mercado local gracias a una combinación de regulaciones gubernamentales más flexibles, cupos para vehículos electrificados y la llegada de modelos nuevos como el Geely EX5.

Geely vuelve con fuerza

Geely Auto Group, fabricante con base en China, anunció su regreso oficial al país a través de Autos Sustentables del Sur, nuevo importador exclusivo. Su primer modelo será el Geely EX5, un SUV 100 % eléctrico que estará disponible desde la segunda quincena de octubre, con un lote inicial de unas 500 unidades hasta fin de año.

Este modelo se caracteriza por una potencia de 218 CV, un torque de 320 Nm, autonomía certificada en más de 400 km y garantía oficial que será de 3 años o 100.000 km para los vendidos en 2025, extendiéndose a 5 años a partir de 2026.

Políticas y cupos que impulsan la electromovilidad

El Gobierno argentino ya adjudicó un cupo anual para importar 50.000 vehículos electrificados (eléctricos e híbridos) sin pagar aranceles extra, siempre que cumplan ciertos requisitos —como valor FOB hasta US$ 16.000. Esta medida forma parte de una estrategia para incentivar tecnologías limpias y ampliar la oferta de movilidad sustentable.

De ese cupo, cerca de 13.500 unidades ingresarán del periodo julio‐noviembre, y otras aproximadas 9.500 unidades en diciembre de 2025. Las importaciones totalizan unos 50.000 vehículos, de los cuales una gran mayoría son autos chinos.

Crecimiento de oferta y aumento de modelos chinos

Según datos de SIOMAA, la oferta de autos en Argentina creció un 45 % entre inicios de 2024 y mediados de 2025, pasando de 171 modelos a 248. De esos nuevos modelos, 76 de los 77 han sido importados, la gran mayoría proveniente del extranjero, incluidas muchas marcas chinas.

En el primer semestre de 2025, los autos importados representaron aproximadamente el 57% del mercado, una suba notable en comparación con años anteriores. China se consolida como uno de los principales orígenes de esos importes.

Tensiones y críticas desde la industria local

La expansión de autos chinos y el uso intensivo de piezas provenientes de China generaron críticas por parte de autopartistas argentinos. Acusan que muchas automotrices importan componentes baratos, los ensamblan localmente y los hacen pasar como de origen Mercosur para evadir aranceles del 35 %.

También surgen dudas sobre la capacidad de postventa, disponibilidad de repuestos y servicio técnico ante la llegada de nuevos modelos eléctricos.