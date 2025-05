"Oro blanco" en Argentina: plantas de litio se consolidan y vaticinan récord de producción

Fruto del trabajo conjunto entre la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se presenta por primera vez una estimación anual de las exportaciones de litio de la República Argentina. Esta proyección busca aportar previsibilidad y transparencia a uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico argentino, en un contexto de creciente demanda global por minerales críticos para la transición energética.

De acuerdo con las perspectivas de las principales mineras de litio del país, Argentina espera una producción nacional cercana a las 131.000 toneladas en 2025. Este volumen se compone en más de un 90% por carbonato de litio, y en menor medida por cloruro e hidróxido de litio.

Con estas expectativas, la producción del litio argentino espera subir un 75% respecto a los volúmenes del 2024, lo cual dependerá del éxito de los procesos de ramp up de las tres nuevas plantas inauguradas durante ese año y comienzos de 2025: Centenario Ratones, Sal de Oro y Mariana; así como de las expansiones de Salar Olaroz y Mina Fénix. Cauchari Olaroz, por ejemplo, inaugurada en 2023, alcanzó niveles productivos equivalentes al 60% de su capacidad de diseño durante 2024.

Si se cumplieran las proyecciones para 2025, la producción nacional se ubicaría un 185% por encima del nivel alcanzado en 2023 y sería el triple respecto al promedio productivo 2015-2022. Cabe destacar que en 2024 la producción ya mostró un incremento interanual del 62%.

Como el litio argentino tiene por destino principal la exportación, el crecimiento de la producción se traducirá en un aumento del valor exportado, dentro de un contexto de precios internacionales en baja. Desde los valores pico de u$s 80.000 CIF Asia la tonelada de carbonato de litio en 2022, el mercado perforó recientemente los USD 9.000.

Con precios estabilizados en torno a los u$s 8.500 por tonelada, y si se cumple el 85% de la expectativa productiva, el valor exportado por el Complejo Litio podría alcanzar los u$s 947 millones en 2025. Esto representaría un crecimiento del 44% en dólares respecto a los montos del 2024.

En un escenario más conservador, si la producción se cumple en un 75% y los precios se ubican en la cota inferior del rango actual, las exportaciones se ubicarían cerca de los u$s 787 millones. Por el contrario, si las metas productivas se alcanzan al 95% y los precios suben levemente hasta los u$s 9.000 por tonelada, las exportaciones podrían superar los u$s 1.120 millones.

Los escenarios moderado y alto acercarían al Complejo Litio a niveles exportadores similares a los de complejos consolidados como el siderúrgico, aluminio, maní o cebada. Además, con el potencial de crecimiento proyectado para los próximos años, el litio podría continuar escalando posiciones entre los principales complejos exportadores del país.