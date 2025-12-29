Otro hito: la carne de dorado y surubí producida en Argentina desembarca en Brasil

El sector acuícola argentino marcó un nuevo hito exportador: por primera vez se concretó la exportación de carne de dorado (Salminus brasiliensis) y surubí (Pseudoplatystoma spp.) producidos en sistemas de piscicultura desde la provincia de Misiones con destino a la República Federativa del Brasil. Argentina

La certificación sanitaria estuvo a cargo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que avaló el embarque de 9 toneladas de producto procesado bajo estrictos controles de sanidad e inocuidad alimentaria, cumpliendo con los requisitos exigidos por el país de destino. Argentina

Este acontecimiento representa un hecho inédito para Argentina, ya que por primera vez se exportan productos a base de dorado y surubí provenientes de cultivo, ampliando la oferta exportable más allá de especies que ya tenían antecedentes, como el pacú.

La operación no solo simboliza un avance productivo para la acuicultura misionera, sino que también resalta el papel de esta actividad como una alternativa productiva con valor agregado y proyección internacional. La cadena productiva que incluye cría, engorde y faena tiene ahora una oportunidad concreta para consolidarse en mercados externos exigentes, gracias a la habilitación sanitaria y al cumplimiento de estándares internacionales.

Especialistas señalan que este tipo de desarrollo puede incentivar la inversión en infraestructura y tecnología en el sector acuícola argentino, potenciando tanto la producción como el empleo en regiones con vocación para la piscicultura. Asimismo, abre una puerta para posibles nuevos destinos comerciales más allá de Brasil, en un contexto global donde la demanda de proteína de origen acuático continúa en crecimiento.

En los próximos meses, agentes del sector productivo y comercial analizarán las capacidades de producción para sostener este ritmo exportador, así como la competitividad de estas especies en los mercados regionales e internacionales.