Para el "1" del Banco Nación, "el período electoral generó una complicación enorme con las tasas"

"Agrievolution Summit", el evento que convoca a los fabricantes de maquinaria agrícola del mundo y que se desarrolla en Capital Federal, puso primera ya y hasta el miércoles verá desfilar a empresarios del sector. La inauguración, que contó con la presencia de Ecos365, tuvo como protagonistas a Enrique Bertini (Pte. de CAFMA) y a funcionarios nacionales como Sergio Iraeta (al frente de la secretaría de Agricultura y Ganadería) y Daniel Tillard, presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA).

Finalizado el puntapié inicial, que dio comienzo al evento, este medio pudo dialogar con Tillard que se refirió al escenario de altas tasas que afronta el mercado financiero y reconoció la incertidumbre que se genera a partir de las elecciones venideras.

"El período electoral ha generado una complicación enorme con las tasas de interés. Obviamente nosotros tenemos la firme expectativa que superado ese período, las cuestiones volverán a la normalidad", admitió.

"El Congreso todos los días trata y sanciona proyectos que significan impulsar el deficit fiscal y eso genera una enorme incertidumbre en los propios argentinos"

El propio Tillard confía en resultados positivos a favor del Gobierno que podrían reactivar el financiamiento para inversiones productivas. "Nuestra principal tarea es impulsar el crédito", reconoció

En ese sentido, resaltó que el sector de la maquinaria agrícola tuvo un desempeño sobresaliente durante la primera mitad de 2025, con un crecimiento del 45% en ventas, medido en términos reales por unidades. "Los números son impresionantes en materia de desempeño”, remarcó.

Las tasas y la presión impositiva

El informe también puso el foco en la composición de las tasas de interés: se precisó que hasta 12 puntos porcentuales de la tasa actual se explican por impuestos locales y provinciales, lo que impacta directamente en el acceso al crédito.

“No se trata de un impuesto a los bancos, sino a los créditos. Y en este caso, a la inversión en maquinaria agrícola, tan necesaria para nuestro país”, señalaron desde la entidad.