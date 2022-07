PayPal le puso fin a los pagos gratuitos de amigos y familiares

PayPal está poniendo nuevos límites a una función en su sistema de pago que permite a las personas recibir dinero sin pagar tarifas adicionales, anunció recientemente la compañía . A partir del 28 de julio, solo las cuentas personales de PayPal podrán obtener fondos a través de Friends & Family, un método de transacción destinado a destinatarios de confianza.

Hay dos formas de enviar dinero en PayPal: Friends & Family y Goods & Services. F&F está destinado a devolverle el dinero a su amigo por la cena, por ejemplo, o darle a su hijo algo de dinero de cumpleaños: usted sabe quién recibe los fondos y por qué les está pagando. Por lo general, no hay una tarifa involucrada, pero también elimina las protecciones para problemas que puedan surgir, como reembolsos o estafas.

G&S está destinado a compras, y el dinero enviado de esta manera está sujeto a las tarifas de PayPal. ¡Todos odian las tarifas! Pero con G&S, si lo que compra no es como se describe, está dañado cuando llega o simplemente nunca llega al comprador, a menudo puede obtener fácilmente un reembolso por la compra.

Muchas empresas manejan transacciones utilizando una cuenta comercial de PayPal y aceptan pagos de bienes y servicios a través de F&F, aunque técnicamente no se supone que debe hacerlo. Es posible que el comprador no se dé cuenta de la diferencia o no le importe, o que la empresa y el cliente acuerden enviar dinero en efectivo de esa manera para evitar los cargos del vendedor. Esto es bastante común en muchas transacciones informales, como las personas que venden cosas en las plataformas de redes sociales; tal vez el comprador conozca personalmente al vendedor y confíe en que lo entregará. A veces, los vendedores insisten en F&F para evitar las tarifas de transacción, lo que causa problemas si algo sale mal en el futuro.

El cambio ya está causando frustración por parte de algunos creadores, que usan PayPal para administrar su negocio y ahora estarán sujetos a tarifas de transacción adicionales.

Con este nuevo cambio, las cuentas comerciales de EE. UU. no podrán aceptar pagos personales sin cargo, y las personas que usan PayPal para su empresa deberán crear una cuenta personal para recibir dinero sin cargo de amigos y familiares.

PayPal no respondió de inmediato a las preguntas sobre si cambió las reglas para tomar medidas enérgicas contra las compras mal categorizadas, pero dijo en el anuncio que la modificación "impulsará la consistencia en [la] plataforma" y "[eliminará] la confusión sobre qué pagos son elegibles para el comprador". y protecciones del vendedor.”

En el mismo anuncio, PayPal también dijo que la estructura de tarifas de transacción para bienes y servicios cambiaría a partir de este mes. Actualmente, los vendedores pagan 2,89 por ciento más $0,49 por transacción, pero a partir del 28 de julio, eso cambiará a 2,99 por ciento sin una tarifa plana adicional.