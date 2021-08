Plan Mi Compu: jubilados podrán comprar equipos en hasta en 40 cuotas fijas

El Banco Nación habilitó un nuevo crédito para beneficiar a los jubilados y pensionados pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Se trata de el programa Mi Compu que les permite comprar una computadora de escritorio, una notebook o una tablet en hasta 40 cuotas con una tasa de financiación anual por debajo de la inflación.

El crédito Ofrece un préstamo de hasta 300.000 pesos a los jubilados y pensionados que estén interesados en adquirir un equipo de primera tecnología. Los dispositivos tecnológicos serán abonados en 40 cuotas fijas que se descontaran del haber jubilatorio o pensión.

El crédito surge ante la necesidad de los jubilados y pensionados de productos tecnológicos para mantenerse comunicados con sus familias durante el contexto de la pandemia de coronavirus (Covid-19), así como en acortar las brechas tecnológicas que existen entre la población de adultos mayores.

Los detalles

La página web del Banco Nación especifica que el Plan Mi Compu está dirigido a los jubilados y pensionados de Anses que quieran adquirir equipo de primera tecnología por medio de financiamientos bancarios. La asignación del monto respetará hasta un 30% de los ingresos netos del solicitante.

El préstamo especifica que las cuotas serán descontadas del haber jubilatorio o pensión, pero existe a posibilidad de cancelar anticipadamente toda la deuda sin cargos para el beneficiario.

Para acceder a los préstamos para la adquisición de equipos tecnológicos, los interesados deberán seguir los siguientes pasos:

Sacar turno en https://www.bna.com.ar/Personas/Turnos

Acercarse a una sucursal del Banco Nación.

Solicitar el Plan Mi Compu para jubilados.

Al momento de realizar el trámite se debe presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocopia del mismo.

Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), reconocida por ANSES.

Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión.

Último resumen de la tarjeta de crédito, o factura de un servicio fijo (a título de ejemplo: luz, gas, impuesto inmobiliario, telefonía fija, etc.), a nombre del solicitante, u otro a satisfacción de la Instancia Ejecutiva de crédito interviniente a fin de establecer el domicilio del mismo.

El Banco Nación detalla en su página web los modelos de computadoras de escritorio y notebooks disponibles para los beneficiarios del Plan Mi Compu. La lista de equipos puede verse en el siguiente link: https://bnajubilados.tiendaexo.com

Los modelos disponibles en el plan mi compu para jubilados son:

Tablet exo WAVE I101

Notebook exo smart mcf-cn49/m37/l37 + Mochila Solar EXO Energy

Notebook exo smart mcf-cn49/m37/l37

PC EXO Ready Triton MCF D90

PC EXO Ready Triton D90

All In One exo Style C2-A88/X4

Notebook exo smart st83/s3/xq3C

El envío de los equipos es gratis para todo el país.