Práctico y rico: Paladini amplía su línea de congelados y apuesta por las pizzetas

Paladini, líder en la producción de alimentos en Argentina, anunció el lanzamiento de sus pizzetas, que se suman a su línea de congelados listos para consumo.

Desde sus inicios, la empresa ha estado presente en la mesa de los argentinos, ofreciendo productos de alta calidad que son la base de innumerables recetas: ya sea en un sándwich clásico, una picada con amigos o en platos más elaborados, Paladini es parte de la historia culinaria de muchas familias.

"Las pizzetas ya están disponibles en supermercados y tiendas de conveniencia de todo el país"

La empresa trabaja constantemente para innovar y ofrecer nuevas opciones que se adapten a las tendencias y necesidades de los consumidores.

Para esos días que no hay tiempo, pero sí ganas de algo rico, llega esta opción práctica y con el sabor característico de Paladini: se puede elegir entre mozzarella o mozzarella y jamón. Ya sea en horno o en Airfryer, se puede disfrutar de una buena cena en minutos.