Presentan el Presupuesto 2026: ¿Qué espera el Gobierno para la inflación y el dólar?

El Ejecutivo argentino proyecta para fines de 2025 una inflación del 22,7 % y un tipo de cambio oficial de $1.229 por dólar, con el dólar “quieto” nominalmente al cierre del año. Para 2026 las expectativas oficiales son más moderadas, apuntando a una desinflación significativa.

Del adelanto del Presupuesto 2026 se desprenden estas estimaciones clave para el cierre de 2025:

* Inflación interanual estimada del 22,7 %

* Tipo de cambio oficial estimado en $1.229 para diciembre de 2025.

* Aumento interanual del dólar nominal del 20,4%.

* Disminución del tipo de cambio real bilateral con EE.UU. estimada en alrededor de –8,6 % durante el año 2025, lo que implica que el dólar crecerá menos que los precios.

Estas proyecciones se basan en la suposición de que se mantendrán las políticas fiscales actuales (ajuste fiscal, orden del gasto, control de la emisión monetaria) y que no haya shocks demasiado disruptivos en el tipo de cambio o los precios internacionales.

Proyecciones para 2026

Para el año próximo, el Gobierno y el FMI ya tienen algunas estimaciones:

* Se espera continuar la trayectoria de desinflación, llevando la inflación hacia niveles mucho más bajos, del orden de 7 % a 12 % anual.

* Crecimiento económico proyectado por el Ejecutivo cercano al 4,5 % para 2026.

* El superávit primario se espera que se incremente, de alrededor de 1,6 % del PBI en 2025 a cerca de 2,2 % del PBI en 2026.

Sin embargo, respecto al tipo de cambio para 2026 todavía no hay una cifra oficial pública clara —el Gobierno reservó muchas de las variables macroeconómicas clave en su presentación anticipada.