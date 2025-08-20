Puertos, industria y comercio sellan un pacto por la Hidrovía: acuerdan el cuadro tarifario para la próxima concesión

La Hidrovía Paraná-Paraguay vuelve al centro de la escena. En Zárate, representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas lograron un acuerdo clave en torno al sistema tarifario y las secciones de navegación para la próxima concesión.

El entendimiento surge en el marco de las Mesas de Diálogo Intersectorial impulsadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, y apunta a garantizar previsibilidad, eficiencia y sustentabilidad en el uso de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.

Normas, tarifas y consensos

El documento consensuado mantiene el actual esquema de secciones, pero fija un límite de calado y capacidad de carga para los buques de pasajeros y mercaderías. La fórmula busca equilibrar intereses de distintos actores privados y, a la vez, ordenar el sistema para reducir riesgos operativos y ambientales.

Las entidades subrayaron que la Hidrovía no solo es un corredor fluvial estratégico para la soja y el maíz que salen desde el Gran Rosario, sino también para cargas contenerizadas, combustibles y productos industriales. De ahí la necesidad de un marco regulatorio consensuado que blinde la competitividad.

La urgencia de los 40 pies

Uno de los reclamos más fuertes fue dirigido a la Agencia Nacional de Puertos: acortar al máximo los plazos de obra para alcanzar los 40 pies de profundidad en la Vía Navegable Troncal. Esta profundización es clave para permitir el ingreso de buques de mayor porte, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad frente a Brasil y Uruguay.

Eso sí, las entidades remarcaron que la obra debe realizarse con estrictos estudios de impacto ambiental, conscientes de que la Hidrovía es también un ecosistema sensible que requiere cuidados.

Transparencia en el peaje

Otro de los puntos que generó consenso fue la publicación abierta de los costos del peaje. La idea es que todos los usuarios puedan acceder a la información sobre beneficios y costos de la carga contenerizada, en un esquema que garantice transparencia y evite distorsiones en la operatoria portuaria.

Un pacto que busca previsibilidad

Los firmantes destacaron el valor del diálogo técnico y abierto entre sectores, que permitió acercar posiciones históricamente enfrentadas. Para los usuarios de la Hidrovía, este acuerdo representa un paso indispensable para lograr una concesión “eficiente, previsible y al servicio de la producción argentina”.

En un país donde la logística define buena parte de la competitividad externa, la Hidrovía es mucho más que un corredor fluvial: es la arteria que sostiene el pulso exportador. Su concesión, tarifas y obras no son un tema técnico, sino un capítulo central en la disputa por el futuro económico argentino.