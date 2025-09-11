Pymes reclamaron por los biocombustibles y el Gobierno actualizó precios: ¿alcanza?

La Secretaría de Energía publicó las resoluciones que establecen los valores de referencia para el bioetanol y el biodiésel para septiembre. Esta noticia se conoció días después de que las cámaras del sector intimaron a la cartera a regularizar el mecanismo de fijación de precios.

Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba) consideraron que los valores oficiales se encontraban atrasados respecto de los costos reales de producción.

De acuerdo con la Resolución 368/2025, el precio mínimo del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar quedó fijado en $857,006 por litro, mientras que el producido a base de maíz se estableció en $785,468 por litro. Estos valores rigen para las operaciones de septiembre y se aplican a la mezcla obligatoria con naftas.

Por otra parte, la Resolución 369/2025 determinó el precio mínimo de adquisición del biodiésel en $ 1.408.687 por tonelada. Este biocombustible está destinado para el corte con gasoil.

Reclamo de Santa Fe

Sin embargo, la publicación de los valores no completó las expectativas de la industria. Casfer y Capba enviaron una carta a la Secretaría de Energía en la que exigieron la aplicación estricta del procedimiento técnico previsto. El cálculo de referencia que presentaron mostró que el precio del biodiesel para septiembre debería ubicarse en $1.543.663 por tonelada + IVA. Se trata de un monto superior al fijado por la autoridad de aplicación.

El reclamo llegó porque las entidades advirtieron que desde julio de 2024 los precios oficiales tuvieron un desfasaje. En este sentido, manifestaron que, para el sector, generó pérdidas equivalentes a US$ 78,8 millones en ingresos no percibidos y un quebranto operativo de US$ 45,5 millones.

Casfer y Capba destacaron que el esquema vigente en pesos y con el tipo de cambio promedio se penaliza a los elaboradores, elimina la rentabilidad y descapitaliza a las plantas.