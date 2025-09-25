¿Qué empresas que vendieron con retenciones cero?: la lista completa

Las retenciones nuevamente están en el centro de la escena tras la baja abrupta que decretó el Gobierno este lunes.

Desde entonces, hubo una avalacha de registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) y el cupo de US$ 7.000 millones se cubrió en apenas tres días. Esto despertó malestar de productores, lo que motivó respuestas como la de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en donde pidieron que se extienda la medida y que los agroexportadores trasladen el beneficio de retenciones cero al precio del mercado de granos local.

Bajo este marco, Javier Preciado Patiño, agrónomo y ex funcionario nacional en Agricultura, repasó la lista de las empresas que más DJVE anotaron. Contando granos y subproductos, se registraron un total de 19,5 millones de toneladas.

Cabe señalar que este ranking no difiere mucho de las empresas que más exportan durante el año.

La contracara de esta importante registración de DJVE para exportar son que China reservó unos 20 buques en apenas dos días y la India concretó una compra récord de 300.000 toneladas de aceite de soja en pocas horas.

El ranking de empresas

* LDC: 3,546 millones de toneladas

* Cargill: 3,500 millones de toneladas

* Bunge: 2,675 millones de toneladas

* AGD: 2,506 millones de toneladas

* Cofco: 1,868 millones de toneladas

* Molinos Agro: 1,459 millones de toneladas

* Viterra: 1,439 millones de toneladas

* ADM: 678.000 toneladas

* CHS: 479.000 toneladas

* ACA: 373.000 toneladas

* Amaggi: 364.000 toneladas

* Otros: 700.000 toneladas