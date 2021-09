Ranking de sueldos IT: ¿cuánto pagan las empresas de tecnología en Argentina?

Más de 120.000 personas trabajan en el sector tecnológico en la Argentina y hoy se posiciona como una de las industrias mejor pagas del país. De acuerdo al último informe de sueldos de la comunidad Sysarmy, que agrupa trabajadores del sector IT, la mediana salarial es de $160.000 y subió alrededor de $50.000 a comparación de los primeros meses de este año.

En este nuevo relevamiento participaron 6.410 personas, de los cuales un 55,63% reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 20,52% en Buenos Aires, el 7,98% en Córdoba, el 6,3% en la provincia de Santa Fe, y los porcentajes restantes corresponden a las otras provincias de la Argentina.

Uno por uno, los salarios dentro del sector IT

En el gráfico elaborado por Sysarmy para dar cuenta de la evolución de los salarios en la industria tecnológica, se puede visualizar cómo escalaron los sueldos con el pasar de los meses. En la actualidad, de acuerdo a la misma fuente, la mediana salarial del sector es $160.000, $50.000 más alto que la encuesta anterior.

Gráfico Sysarmy.

No sucede lo mismo cuando se evalúa la progresión de los salarios medido en dólar blue a lo largo de estos últimos años. Mientras que en el 2017 la media era de u$s 1356,18, hoy es de u$s 905,23.

Gráfico Sysarmy.

A su vez, dependiendo de la provincia en la que se ubica el desarrollador, puede ganar más o menos. Por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires el salario típico ronda los $170.000, mientras le sigue de cerca Santa Fe con un sueldo promedio de $159 mil y en tercer lugar con $150 mil.

Gráfico Sysarmy.

Situándose en lo que refiere a puestos dentro del sector IT, Sysarmy realizó un relevamiento para conocer los 10 puestos mejores pagos en toda la Argentina. Este rankin arrojó que los mejores segmentos son los relacionados a: DevOps, desarrolladores, managers y directores, infosec, arquitectos, C-Level, QA testers, líderes técnicos, científicos de datos y Project manager.

Los Project Manager, por ejemplo, ganan entre $196.000 y $250.000 mientras que un científico de datos ronda los $270.000. Un líder técnico gana alrededor de $247.000 y un arquitecto con experiencia lo supera por $10.000 y gana $257.000.

En el siguiente gráfico se evidencia una diferencia en los niveles de salarios que manejan las empresas de Producto basado en software respecto de las otras. En segundo lugar, y muy cercano al siguiente, quienes trabajan en áreas de Sistemas dando soporte a Otras Industrias. Por último, Servicios / Consultoría de Software / Digital.

Gráfico Sysarmy.

Nivel de estudios y sueldos

En el Ranking de las cinco universidades del país elegidas para estudiar una carrera IT se ubica en primer lugar la Universidad Tecnológica Nacional, seguida por la Universidad de Buenos Aires. En tercer lugar figura la Universidad Nacional de La Matanza, en cuarto la Universidad Argentina De la Empresa y en quinto lugar la Universidad Nacional de La Plata

En cuanto a las carreras más elegidas dentro del sector IT se ubica en primer lugar Ingeniería en Sistemas de la Información, seguida de cerca por Ingeniería en Informática y en tercer lugar Analista de Sistemas.

Gráfico Sysarmy.

En cuanto a los salarios percibidos según las carreras estudiadas, Sysarmy solo contó a los participantes que las completaron. En este sentido, la carrera que mejores resultados arroja en cuanto a dinero para un puesto Junio, Semi-Senior y Senior son en primer lugar Ingeniería en Sistemas de la Información, seguida por Ingeniería en Informática y en tercer lugar la Licenciatura en Sistemas de Información.

Gráfico Sysarmy.

En cuanto a los niveles de educación formal, el sueldo promedio para los trabajadores que cuentan solamente con el secundario completado es de $132 mil, mientas que para los que estudiaron un terciario en tecnología es de $140 mil y para los que terminaron carreras universitarias de $163 mil. Para aquellos que cuentan con un doctorado el promedio de sueldo es de $195 mil y para lo que acreditan un posgrado realizado de $210 mil.

Algo llamativo se da en los cursos de especialización y es que mientras aquellos trabajadores que respondieron no haber realizado este tipo de cursos percibe una media de ingresos de $170 mil, en el caso de que aquellos que sí los tomaron la media se encuentran en los $156 mil.