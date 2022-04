Razzini: "En Santa Fe los empresarios no se animan a denunciar los aprietes sindicales"

En un fallo inédito, la Justicia ordenó la detención de dos dirigentes de Camioneros de San Nicolás, alineados con los Moyano, por el bloqueo en febrero de 2021 de Distribuidora Rey, una pyme familiar de San Pedro. Uno de ellos hasta es concejal. La medida fue tomada como un nuevo logro del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), organización nacida en Rosario a partir de una situación muy similar que le tocó a la firma de materiales Razzini.

Verónica Razzini, una de las fundadoras de la agrupación que tiene como representante legal a Florencia Arietto, consideró que la sentencia es una señal más de que la Justicia está empezando a tomar otra actitud ante este tipo de medidas sindicales, que creció exponencialmente en los últimos años. A comienzos del año pasado, logró la imputación de algunos de los gremialistas que bloquearon durante semanas su empresa, la persiguieron y amenazaron de muerte en reiteradas ocasiones a ella y a su familia.

A la par de su caso se dio el de Damián Doboletta, propietario de una pyme de transporte en Zavalla. Sufrió ocho días de bloqueos del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, opositor al de Moyano, que le reclamaba supuestas millonarias deudas. Su causa se unificó con la de Razzini, apretados por el mismo grupo, y terminó con una decena de sindicalistas presos. Estos resonantes casos fueron algunos de los que dieron origen al MEAB, que hoy integran más de 120 empresas a nivel nacional, pero que todavía tiene poca presencia en la provincia. “En Santa Fe los empresarios no se animan a denunciar”, manifestó Razzini en diálogo con Ecos365.

- ¿Cómo tomaron los arrestos de dirigentes de Camioneros en San Nicolás?

- Claramente son un avance, porque los objetivos del MEAB tienen que ver con aplicar la ley y la Justicia para terminar con un modus operandi con el tema de los bloqueos, y parece que la Justicia está empezando a escuchar.

- ¿Notan algún cambio del lado sindical ante estos fallos?

- No, sigue todo igual. Recién estuvimos con un bloqueo terrible en Resistencia, Chaco, con un corralón que abrió hace 20 días de los en 15 no pudo trabajar por un bloqueo de Camioneros, que extorsionan exigiendo el pase compulsivo de trabajadores de Empleados de Comercio a su gremio. Esos encuadres sindicales los resuelve la CGT, no los empresarios, y se determinan en función de la actividad de la empresa. El mes pasado estuvimos en Clorinda, Formosa, por un caso similar. En general en todo el norte están muy complicados porque la Justicia allá es más lenta para actuar.

El bloqueo sindical en la empresa Distribuidora Rey, de San Pedro, que derivó en la detención de sindicalistas de San Nicolás

- Lo corrieron a Antonio Caló de la UOM, a Luis Barrionuevo de Gastronómicos, Armando Cavalieri dijo que no se volverá a presentar en Empleados de Comercio, la Justicia sacó a Herme Juárez del SUPA. Parece haber un cambio de ciclo entre los históricos líderes sindicales. ¿Cómo ven a las nuevas conducciones que asumen?

- Esperemos que no sean tan combativas y estén más abiertas al dialogo, porque el entendimiento con los sindicatos es completamente necesario para que sean saludables las relaciones laborales. Pero obviamente que para eso se debe terminar la extorsión como modus operandi en Argentina. No hay posibilidad de que el país salga adelante si todo se hace bajo extorsión.

- ¿Y en Santa Fe cómo está el panorama? ¿Hay aprietes?

- Ahora estamos más tranquilos, sin tantos conflictos, que son pocos, leves, y se resuelven bastante rápido. Pero más allá de eso lo que vemos en la provincia es que los empresarios no se animan a denunciar cuando se dan estos aprietes. La realidad marca que los bloqueos ocurren desde hace 15 años, y el MEAB está por cumplir un año, y se dio porque hubo empresarios que nos animamos a dar la pelea y no ceder ante la extorsión. Creo que ese es el camino.

- ¿Por qué ocurre esto? ¿Hay mucho temor a los gremios? ¿A que la Justicia falle en contra?

- Totalmente, sigue habiendo mucho temor a eso. Está nuestro caso, el de Doboletta pero no muchos más en Santa Fe. El MEAB hoy tiene 122 empresas en todo el país, pero de nuestra provincia hay muy pocas. Hay que animarse para empezar a cambiar algo.

- Con la disparada inflacionaria, ¿creen que habrá más conflictividad social?

- Seguramente. Argentina es un caos, nos estamos volviendo todos locos. Se necesita alguna señal porque no se sabe hacia dónde ir. Tanta inflación hace que nadie tenga un norte, y que estemos en estado de alerta total todo el tiempo.

- ¿Creen que esto se puede traducir en más bloqueos o aprietes?

- El objetivo nuestro es homologar conductas desde el empresariado porque de esa manera esto se termina. En la mayoría de los casos los trabajadores no son quienes hacen los bloqueos sino que esto es obra de sindicalistas mafiosos que vienen a apretar a las empresas y a empleados que no están en connivencia con ellos. Buscan crear grietas donde no existen, para poder meterse ellos, que en definitiva no defienden trabajadores sino que quieren engordar sus arcas.

El bloqueo que sufrió Razzini durante semanas que terminó con sindicalistas imputados

- Arietto es representante legal del MEAB, recientemente recibieron apoyo público del ex presidente Mauricio Macri. ¿No temen quedar encasillados en Juntos por el Cambio y que desde la política busquen deslegitimar su accionar?

- MEAB es apartidario, aunque recibimos respaldo importante de todos lados. Nos han apoyado desde Juntos por el Cambio, desde el equipo de Javier Milei, y desde otros espacios. Nuestro trabajo va en defensa de las empresas, defendemos a pymes que no defiende nadie, la política queda de costado porque el objetivo es terminar con las extorsiones, poder trabajar en paz. Damos trabajo y lo que buscamos es terminar con el tener que vivir con miedo. Después no le cerraremos las puertas a nadie, cualquiera que se quiera acercar a sumar, será bienvenido.

- Vuelvo, al principio, ¿ven un cambio en la Justicia?

- Vemos actos de valentía en algunos jueces, que es lo que nos caracteriza. Tienen que animarse más jueces y más empresarios. Veo el futuro con más optimismo, hoy hay esperanza, estos fallos nos da a esperanzas a todos. Si la gente de bien nos unimos no nos pueden parar, luchamos contra la mafia, nada más y nada menos. Nos juntamos empresarios, nos pusimos el objetivo de frenar esto, dejando nuestro trabajo de lado para poder acompañar, y logramos muchas cosas.

- Seguís al frente de la empresa y del MEAB a la vez, ¿cómo hacés?

- Estoy repartida entre ambas obligaciones, es un sacrificio enorme. Lo hago con mucho amor y placer, siento que estoy haciendo algo para dejarle un país mejor a mis hijos. No volvimos a tener conflictos nosotros en Razzini, estamos recuperándonos del terrible golpe que recibimos, con la esperanza de que nunca más se vuelva a repetir una situación así acá, que podamos venir contentos a trabajar todos los días.

- ¿Decidieron quedarse definitivamente en Rosario?

- Sí, decidimos quedarnos porque queremos dar la pelea, no es fácil trabajar acá, invertir acá. A veces nos cuesta mucho seguir apostando porque es muy complejo, pero vamos a salir adelante, queremos que las empresas sigan creciendo, tomamos más personal, buscamos crecer más en el rubro y vamos a seguir apostando.