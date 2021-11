Recompró empresa deficitaria, la puso a punto y hoy no da abasto para atender los pedidos

Una década después de haberla vendido a la norteamericana Owens-Illinois, Produmen SA – fabricante de la sidra La Farruca- decidió recomprar Cristalerías Rosario, tradicional firma dedicada a la producción y comercialización de envases de vidrio. Tras casi un año de puesta a punto, invertirá 3 millones de euros para subir 20% la producción, aprovechando la enorme demanda existente tanto en el mercado local como internacional.

“Trabajamos las 24 horas todos los días, pero a diario me llaman cinco o seis empresas de distintos tamaños interesadas en comprar botellas, y se nos hace muy difícil seguir tomando pedidos”, admitió Hugo Ballester, el frente de Produmen, y agregó que incluso resulta complicado tomarse un margen para concretar las reparaciones y ajustes que necesitan las maquinarias para seguir a pleno.

“En los últimos 30 días estuvimos haciendo algunas reparaciones en uno de los hornos, pero el mantenimiento de fondo lo haremos cuando terminemos lo que está en marcha y antes de que nos lleguen más materiales”, indicó el titular de la ahora denominada “Nueva Cristalería Rosario”. En este sentido, y para cumplir con los crecientes pedidos, encargó la compra de nueva maquinaria con la que podrá subir volumen.

“Se trata específicamente de una máquina muy grande para hacer botellas, que nos costó 3 millones de euros, y que nos permitirá subir entre un 15% y un 20% el volumen”, dijo Ballester a Ecos365 y agregó que esperan recibirla para febrero. A esto se suma un nuevo horno recientemente adquirido, pero que se compone de múltiples piezas de material refractario que estarán listas en noviembre de 2022.

“Espero no tener problemas para hacer frente a estas obligaciones, no por la empresa en sí, a la que ya hemos equilibrado, sino por la falta de divisas del país y las trabas que ponen a las importaciones”, sostuvo. Precisamente la permanente imprevisibilidad argentina fue una de las razones por la que Owens-Illinois se fue del país. Con 18 plantas en toda América Latina, apostaba por un fuerte crecimiento en Argentina y sobre todo en Rosario, donde había invertido u$s15 millones.

Pero el resultado no fue el esperado, las ventas estuvieron por debajo de lo previsto y se acumularon deudas que volvieron a la empresa deficitaria. Entonces decidieron desprenderse del negocio y salir del país. Fue allí que reapareció Produmen, que volvió a hacerse cargo del negocio, aprovechando su cartera de clientes, know how y la enorme ventaja que le ofrece el contar con abastecimiento garantizado de insumos para su otra unidad de negocios, como es la elaboración de sidras La Farruca.

Dado el contexto de escasez mundial de botellas, la movida le salió muy bien. “Cuando recompramos en enero, la empresa era totalmente deficitaria. La pusimos en valor, y ya no da pérdidas, tampoco utilidades, pero estimamos que sí lo hará desde febrero, cuando subamos la producción con la nueva maquinaria”, aseveró Ballester cuya compañía no sólo fabrica envases de sidra, sino también de vinos, cervezas, licores y alimentos.

Esta fuerte inversión en Rosario ayudará a equilibrar un mercado fuertemente afectado por la escasez, sobre todo en los últimos meses, al punto que algunas empresas locales debieron cambiar de envase y presentación porque no conseguían botellas de vidrio, tal como había informado Ecos365. Además, se buscará reforzar la presencia de la compañía en Brasil, que hoy representa el 5% de su mercado pero cuenta con mucho potencial de crecimiento.