Reddit cree que los chatbots de IA 'complementarán' la conexión humana

Reddit no parece estar demasiado preocupado por los chatbots conversacionales impulsados por IA como los que Google y Microsoft revelaron esta semana, según una declaración que la compañía compartió con The Verge . Cambiar de la búsqueda tradicional a bots tipo ChatGPT podría borrar la estrategia de agregar "reddit" a sus búsquedas para encontrar información de origen humano en lugar de basura optimizada para SEO.

“Las tecnologías de chatbot de IA aún son nuevas y algo que estamos explorando y vigilando”, dijo el portavoz de Reddit, Nick Singer. “Sin embargo, siempre habrá una necesidad de una comunidad genuina y una conexión humana, que puede ser ayudada por herramientas como esta. Vemos que los chatbots se utilizan de formas divertidas e innovadoras para complementar la comunidad y la conexión humana, no para reemplazarla”.

Las herramientas de IA conversacional como ChatGPT se han vuelto muy populares porque puede ser muy divertido hablar con ellas. Y al integrarlos fuertemente con la búsqueda, Bard de Google y el nuevo Bing de Microsoft podrían hacer que la búsqueda sea más placentera que antes. Pero hay muchos problemas con la búsqueda asistida por IA , incluida la posibilidad de informar inexactitudes como un hecho, como lo hizo Bard en los materiales de marketing oficiales de Google .

Una de las razones por las que la gente a menudo confía en Reddit, por otro lado, es que los usuarios generalmente votarán a favor de las cosas buenas y rechazarán las cosas malas. Si proporciona información incorrecta o miente descaradamente, es posible que su comentario no llegue a la parte superior de un hilo. Reddit no es inmune a la información errónea , pero, en general, siento que puedo confiar en los comentarios muy votados en grandes comunidades más que en un resultado de Google de un sitio que quizás no reconozca. También puede examinar más a fondo la información en Reddit mirando los historiales de publicaciones de las personas y haciéndoles preguntas; con un chatbot, tienes que esperar que te esté dando buenas citas.

También quiero señalar que la declaración de Reddit dice que también está explorando las tecnologías de chatbot de IA, por lo que tal vez pronto hablemos con Reddit para encontrar cosas en Reddit.