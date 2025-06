Regulación en tiempos de vértigo: lo que la CNV ya hizo y lo que está por explotar

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, habló en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario y no habló como burócrata. Habló como si tuviera una pitch deck en la mano. Lo hizo en el marco del Fintech Meetups organizado por la Cámara Fintech, ante un auditorio colmado por startups, bancos y referentes del ecosistema de innovación financiera.

A 18 meses de asumir, Silva definió su gestión como una serie: “Temporada 1, Capítulo 2”. En ese tiempo, la CNV emitió 83 resoluciones generales (RG) y 6 criterios interpretativos (CRIs). Pero no se trata solo de volumen, sino de dirección: modernización, eficiencia y apertura fueron los conceptos más repetidos.

Entre los hitos, destacó el régimen Safe Harbor para la oferta privada, una novedad en el sistema normativo argentino, que permite emitir sin temor si se cumplen ciertas condiciones predefinidas. También mencionó el régimen de ofertas automáticas, pensado para instrumentos de bajo y mediano impacto como obligaciones negociables, fideicomisos, fondos comunes de crédito y acciones. Este sistema permite emitir sin la tradicional espera por autorización, lo que mejora notablemente los tiempos de colocación.

Uno de los puntos más disruptivos fue la expansión del régimen de CEDEARs a nuevos activos: Bitcoin (EBIT), Ethereum (ETH), commodities e índices globales ya están disponibles para el inversor argentino desde el mercado de capitales local.

Silva también habló de tokenización y de la nueva categoría de PSAVs (Programas de Servicios de Activos Virtuales), que sitúan a la regulación argentina a la vanguardia regional. “Hoy podemos decir que estamos primeros en América Latina y muy competitivos a nivel global en materia normativa cripto”, subrayó.

La CNV también habilitó fondos comunes sin tope para activos extranjeros (Artículo 7bis) y avanzó con una figura de fuerte potencial: los fondos de cese laboral, que podrían reemplazar el sistema actual de indemnizaciones.

A largo plazo, Silva puso el foco en resolver el cortoplacismo del mercado argentino y revivir los IPOs locales. “El problema no es solo regulatorio. Hay un problema de precios: nadie emite acciones si su empresa vale poco. Y también hay un problema cultural. Alguna vez tuvimos 600 empresas listadas, hoy quedan 90”, apuntó.

En cuanto a lo que viene, el titular de la CNV señaló tres grandes desafíos:

La tokenización de activos del mundo real, con sus interacciones con depositantes y cajas de valores.

El financiamiento de la obra pública mediante mecanismos de mercado.

La actualización normativa bajo el Decreto 902/25, que forma parte de las facultades delegadas por la Ley Bases y cuyo plazo vence en julio.

También deslizó que aún persisten trabas interinstitucionales: “Hoy los PSPs y bancos no pueden ser PSAVs porque el Banco Central lo prohíbe, pero tengo fe de que eso va a cambiar”, dijo con una sonrisa política.

La idea de fondo está clara: regular con inteligencia, no con reflejos automáticos. Y convertir a la CNV en un puente entre el mundo financiero tradicional y la revolución fintech. “Queremos que las normas sean útiles, no decorativas. Que el mercado de capitales argentino no sea un museo, sino una fábrica de futuro”, cerró.