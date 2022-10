Resumen semanal Cripto: Aggiornando la banca

¡Bienvenido a un nuevo resumen cripto de Ecos365!



La semana pasada te contamos que el BNY Mellon, el banco más antiguo de Estados Unidos, decidió empezar a ofrecer servicios de criptomonedas. Pero en esta la información es que el banco, que arrancó a operar en 1784 (apenas ocho años después de que Estados Unidos declarara su independencia y menos de un año después de que se reconozca la misma), abrió un nuevo servicio de custodia de ether y bitcoin para clientes institucionales.



Fue el CEO del banco, Robin Vince, quien afirmó que la determinación de brindar este nuevo servicio se tomó por la demanda creciente que manifestaban los grandes clientes. Y no es algo que el ejecutivo haya escuchado a la pasada en los pasillos: durante este año, el banco hizo una encuesta que arrojó que el 91% de los grandes jugadores que tienen cuentas en el BNY Mellon tiene ganas invertir algunos dólares en activos digitales.



Pero hay más, porque de ese total, según Vince, el 40% ya dio el paso y tiene criptomonedas en sus cuentas. Y anticipó que este es sólo el comienzo de “un viaje mucho más largo”.

En la línea del CEO de BNY Mellon se pronunció John D’Agostino, uno de los asesores más importantes del exchange Coinbase. Consideró que la tendencia de adopción de los activos digitales por parte de los clientes institucionales se está “moviendo muy, muy rápido”.

“Nadie pelea por algo que va a desaparecer. Los reguladores están usando las criptomonedas como moneda de cambio y el hecho de que se hagan anuncios públicos para sentar posición respecto a qué agencia reguladora tendrá el control, da la pauta de que estos activos son piezas vitales en la estructura del mercado", aseguró D’Agostino.

No paró ahí y afirmó que al margen de que la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense se niegue, es “inevitable” que, en algún momento, se apruebe un ETF relacionado a las criptomonedas.

Sucesos del ecosistema cripto

-Agendalo y pegate una vuelta: el 10 de noviembre se hace la Conferencia Latinoamericana de Bitcoin y Blockchain en Costa Salguero. Un día antes, desde las 18, el Espacio Cultural Bitcoin organiza una previa con disertaciones, música, comida y traguitos. Todo en la sede del Espacio (Marcelo Torcuato de Alvear 405, Caba).



-En un informe, Fidelity resaltó la amplia diferencia que hay entre el bitcoin y el resto de las monedas: “Bitcoin sigue siendo uno de los pocos activos que no corresponde a la responsabilidad de otra persona, no tiene riesgo de contrapartida y tiene un calendario de suministro que no puede modificarse".



-Alemania fue el país más favorable para el desarrollo de las criptomonedas en el tercer trimestre de este año, superando a Estados Unidos por seis puestos (estuvo primera en varias ocasiones). El relevamiento lo hace el exchange Coincub, que analiza las regulaciones de los países sobre las criptomonedas para elaborar su propio ranking.



-Después de hacer pruebas en el metaverso el año pasado, Walmart anticipa que las criptomonedas van a ser uno de los ejes de innovación dentro de la tienda a futuro.



-Shopify cerró una alianza con Novel para que cualquier comerciante pueda acceder a la Web 3.0.



-La actualización “Shanghai” de Ethereum viene con la posibilidad de retirar tokens bloqueados y mayor eficiencia de trabajo. La versión de prueba ya está en marcha.



-Polygon llega a Latinoamérica para lanzar la red pública zkEVM, en Colombia. Es de las tecnologías mejor consideradas en el rubro porque brinda una experiencia similar a Ethereum, con escalabilidad infinita y muchas garantías en seguridad.



Estados



Paraguay: La Administración Nacional de Electricidad resolvió que los mineros de criptomonedas tendrán que pagar entre 6 y 58 por ciento más que los consumidores regulares.



Chile: Se aprobó la ley sobre fintechs y dentro de la normativa se considera a los criptoactivos como una “representación digital de unidades de intercambio de dinero, bienes y servicios”. Además, asigna a la Comisión del Mercado Financiero la supervisión de los exchanges.



Reino Unido: Con la mira en una reforma legal, la Comisión de Derecho se reúne para examinar leyes internacionales sobre criptomonedas y poder sacar ideas.



Estados Unidos: El Servicio Interno de Rentas incluye nuevas categorías referidas a activos digitales en los formularios de impuestos para el ejercicio fiscal 2022.



Israel: El Ministerio de Finanzas y la Bolsa de Tel Aviv, junto a las empresas Fireblock (custodia de activos digitales) y VMware (desarrollo de software), pondrán en marcha Eden, una plataforma respaldada en blockchain para el comercio de bonos digitales.



Bancos e instituciones financieras

Mastercard y Paxos ya ofrecen a los bancos el programa “Crypto Source”, para que los clientes de las entidades puedan comprar, vender y mantener criptomonedas en sus cuentas.



Société Générale ya tiene el ok de la Autoridad de Mercados Financieros de Francia para empezar a operar como Dasp (proveedor de servicios de activos digitales).