Retenciones cero hasta el 31 de octubre o hasta llenar la caja con USD 7.000 millones

El Decreto 682/2025 publicado en el Boletín Oficial confirma que el Gobierno fijó en 0% la alícuota de retenciones para granos y subproductos comprendidos en la Nomenclatura Común del Mercosur. La medida regirá hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se registren Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por USD 7.000 millones, lo que ocurra primero.

La decisión apunta a acelerar la entrada de divisas en un contexto de reservas escasas y volatilidad cambiaria. Los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de los dólares dentro de los tres días hábiles posteriores a cada DJVE, ya sea mediante cobros, anticipos o esquemas de pre y postfinanciación externa.

El decreto justifica la medida en la necesidad de “dotar de mayor competitividad a uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país”, señalando que en 2024 las exportaciones agroindustriales crecieron 56% en volumen y 26% en valor, generando unos USD 48.000 millones anuales, de los cuales el complejo granario explica la mitad.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/5937632/20250922?suplemento=1

Durante los primeros siete meses de 2025, el comercio exterior del sector mantuvo la tendencia positiva: +6% en volumen y +1% en valor. El trigo lideró con un alza de 31%, seguido por el girasol (+25%), aceite de soja (+6%) y maíz (+3%).

El beneficio fiscal para los exportadores es claro, pero genera interrogantes sobre la recaudación del Estado, que resigna ingresos en medio del ajuste fiscal. A la vez, el Gobierno apuesta a que la inyección de divisas alivie tensiones en el mercado cambiario y contribuya a la estabilidad macroeconómica.

El Congreso deberá tratar la validez del decreto, en un trámite regulado por la Ley 26.122, que habilita a la Comisión Bicameral Permanente a emitir dictamen sobre este tipo de normas delegadas.

En paralelo, el sector agroindustrial celebra la eliminación temporaria de un impuesto históricamente considerado distorsivo, mientras que la City observa de cerca si el “anabólico” cambiario logra calmar el dólar o si se convierte en un parche de corto plazo. Entre los productores hay sentimientos encontrados.