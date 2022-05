Rosario abre el telón para recibir espectáculos y shows que el público ansia ver

La oferta en materia de espectáculos va copando las carteleras desde comienzos de este año. Por fortuna, para los artistas y empresarios del rubro, el público responde favorablemente e invierte en las entradas. Hasta el momento, los shows nacionales son los que pisan más fuerte ya que el tipo de cambio y las trabas para operatorias en dólares dificultan la llegada de los artistas internacionales. Tarea difícil pero no imposible ya que algunos se pudieron concretar ¿Estaremos lejos de la normalidad previa a la pandemia?

“Este es un buen momento para el sector y agradecemos contar con la compañía del público que compra su entrada. Buscamos elevar distintas propuestas y la gente responde. Notamos que están deseosos de salir y olvidarse un poco de toda la situación que nos toca vivir”, cuenta José Grimolizzi a Ecos365 y agrega que frente a la creciente demanda en ocasiones se ha dado de tener que sumar fechas.

Según el productor, el público cautivo invierte en tickets que van desde los $3.000 y ascienden hasta a los $16.000 en el nivel nacional y lo hace sin escatimar desde el momento que se anuncian las presentaciones. Es por esto que la gran convocatoria se extiende inclusive hasta los show programados para los últimos meses del año. “Ojala el 2023 se mantenga así, igual siempre tenemos esperanzas que las cosas mejoren. Todavía no tenemos la agenda, lo definiremos en los próximos meses pero siempre estamos en conversación con artistas”, amplia Grimolizzi.

Con mayor cautela y marcado interés por el mercado internacional, desde Joison Producciones perciben un camino incipiente a la vuelta de la “normalidad” previa a la pandemia ya que las ofertas de este tipo no abundan. “Tenemos tres grandes espectáculos cerrados que aún no fueron anunciados para antes de fin de año. Sin embargo, para el 2023 todavía no se puede programar ya que será un año electoral y todo puede cambiar”, describe su titular Claudio Joison quien coincide con la avidez del público por concurrir a diversos eventos.

La realidad hoy refleja aforo completo, sold out de entradas y una carta variada con mayor oferta de la industria argentina. El escenario se torna más complejo para traer propuestas de afuera y hacer transacciones con moneda extranjera. Las circunstancias que lo entorpecen son el tipo de cambio, la escases de dólares y la dificultad que representa transferir dinero a cuentas en el exterior.

Sin embargo, a otro peso pesado del ámbito del entretenimiento completar su agenda de espectáculos le está costando más que al resto. Se trata del Casino City Center que reactivará su actividad en el centro de convenciones recién a partir de julio después del cierre total por el Covid-19.

“Todavía nos estamos recuperando desde que se frenó todo. Empezamos en abril con shows más tranquilos con la presencia de bandas populares, de cumbia y locales. Las entradas son accesibles y van desde $1500 e incluye un menú de nuestra confitería”, detalla a Ecos365 Romina Freijoli desde el área del marketing de la empresa.

Además, la representante expresa que es muy difícil hacer proyecciones para el año entrante pero tienen el deseo puesto en que las condiciones les permitan transitarlo con absoluta normalidad retomando todas las alterativas que las instalaciones del Casino acostumbraba a ofrecer.

Por último, para tener en cuenta y no dejarlo pasar, para lo que resta del 2022 las personalidades y bandas ya confirmadas que van a pisar escenarios rosarinos son: Airbag, Babasónicos, Banda XXI,Bersuit, Bulldog, Ciro y los Persas, Diego Capusotto, Diego Torres, El Plan de la Mariposa, Emanuel Horvilleur, Estelares, Fernando Sanjiao, Hernán Piquín, Ismael Serrano, Ivan Noble, Jaf, Jairo, La Delio Valdez, La Konga, Los Palmeras, Los Perez Garcia, Luciano Pereyra, Marama, Mario Pereyra, Pimpinela, Raly Barrionuevo, Rata Blanca, Rodrigo Villegas, Sandra Mianovich y Lito Vitali, Sebastian Yatra Serrat, Soy Rada,Turf, Zona Ganjah entre otros.