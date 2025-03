Rosario se conecta al mundo: el aeropuerto local habilitado para exportaciones directas con Exporta Simple

El Aeropuerto Internacional de Rosario "Islas Malvinas" ha sido habilitado para recibir y enviar paquetes al exterior sin la necesidad de pasar por Ezeiza, gracias a la implementación del régimen "Exporta Simple". Esta medida, gestionada por el gobierno de Santa Fe, busca ampliar y optimizar la operativa actual, ofreciendo mayores oportunidades para exportar directamente desde Rosario a través de servicios de courier.

Exporta Simple es una plataforma diseñada para facilitar la logística de exportaciones, permitiendo a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) argentinas enviar productos a cualquier país del mundo sin necesidad de registrarse como exportadores ni realizar trámites complejos.

Este régimen simplificado permite exportar mercaderías de hasta US$ 15.000 por operación, sin límite de peso, con un tope anual de US$ 600.000 por empresa. Los productos deben ser bienes producidos en el país y no estar sujetos a prohibiciones, suspensiones o cupos de exportación.

La habilitación del aeropuerto de Rosario para operar bajo este régimen representa una ventaja significativa para los empresarios y emprendedores de la región. Anteriormente, las exportaciones debían pasar por Ezeiza, lo que incrementaba los costos y tiempos logísticos. Ahora, con la posibilidad de gestionar envíos internacionales directamente desde Rosario, se reducen los costos y se mejora la competitividad de las empresas locales.

Además, el aeropuerto de Rosario cuenta con vuelos directos a destinos como Panamá, Lima, Río de Janeiro y Punta Cana, operados por las aerolíneas Gol, Latam y Copa. Desde Panamá y Lima, es posible conectar con el resto del mundo, lo que amplía las oportunidades de negocio para las empresas locales.

La implementación de Exporta Simple en el aeropuerto de Rosario no solo facilita las exportaciones, sino que también promueve el desarrollo económico de la región. Al reducir los costos logísticos y simplificar los procesos, se incentiva a más empresas a explorar mercados internacionales, lo que puede resultar en un incremento de la producción, generación de empleo y crecimiento económico local.

Además, esta medida posiciona a Rosario como un hub logístico estratégico en el país, atrayendo inversiones y potenciando su infraestructura aeroportuaria. La posibilidad de gestionar envíos internacionales directamente desde la ciudad mejora la competitividad de las empresas locales y las motiva a innovar y adaptarse a las demandas del mercado global.

Es importante destacar que, para aprovechar al máximo las ventajas de Exporta Simple, las empresas deben asegurarse de cumplir con los requisitos establecidos, como contar con CUIT y clave fiscal con nivel de seguridad 3, y que el monto anual de facturación de las exportaciones no supere los US$ 600.000.

En conclusión, la habilitación del aeropuerto de Rosario para operar bajo el régimen Exporta Simple es una noticia alentadora para los empresarios, emprendedores y profesionales de la región. Esta medida simplifica los procesos de exportación, reduce costos y abre nuevas oportunidades de negocio en el mercado internacional. Es el momento ideal para que las PyMEs locales evalúen sus posibilidades de expansión y aprovechen las herramientas disponibles para crecer y consolidarse en el ámbito global.